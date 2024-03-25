Bakan Işıkhan'dan işsizlik açıklaması: İstihdamı destekleyici politikaları sürdüreceğiz

25 Mart 2024 12:05 - Güncelleme : 25 Mart 2024 12:10

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı işsizlik verilerini açıkladı. Kritik TÜİK verisinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan da ilk değerlendirme geldi. Bakan Işıkhan, istihdamı destekleyici politikaları sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

“10 YILIN EN DÜŞÜK İŞSİZLİK SEVİYESİNİ GÖRDÜK”

Işıkhan X hesabından bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2023 yılı işgücü istatistiklerini değerlendirdi.

Işıkhan şu mesajları paylaştı: "TÜİK tarafından açıklanan 2023 yılı İşgücü İstatistikleri ile işsizlik oranı, 2023 yılında bir önceki yıla göre 1 puan azalış göstererek %9,4'e geriledi. Böylelikle Orta Vadeli Program’da öngördüğümüz %10,1’in altında ve son 10 yılın en düşük işsizlik seviyesini görmüş olduk. İstihdam sayımız ise aynı dönemde 880 bin kişi artarak 31 milyon 632 bine yükseldi. Önümüzdeki dönemlerde de işsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı ve istihdamı destekleyici politikalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

TÜİK KRİTİK İŞSİZLİK VERİSİNİ AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu, "İş Gücü İstatistikleri 2023" verilerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2022'ye kıyasla 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişi oldu. İşsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre 1 puan düşerek yüzde 9,4'e geriledi.

2022'de işsizlik oranı yüzde 10,4, işsiz sayısı ise 3 milyon 582 bin kişi olarak açıklanmıştı. İşsizlik oranı 2013'te yüzde 8,9 seviyesindeydi. Böylece işsizlik oranında son 10 yılın en düşük seviyesi görüldü.