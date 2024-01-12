Bakan Mehmet Şimşek: Cari işlemler dengesindeki iyileşme devam etti
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şimşek "Yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşme Kasım ayında da devam etti. Mayısa göre 10,7 milyar dolar düşüşle 49,6 milyar dolara gerileyen yıllık cari açık altın hariç 22,5 milyar dolar seviyesindedir." dedi.
Yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşmenin kasım ayında da devam ettiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Mayısa göre 10,7 milyar dolar düşüşle 49,6 milyar dolara gerileyen yıllık cari açık altın hariç 22,5 milyar dolar seviyesindedir." dedi.
YILSONU CARİ AÇIK OVP ÜZERİNDE OLACAK
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Mehmet Şimşek, "2023’te dış ticaret açığının Orta Vadeli Program tahminin 6 milyar dolar altında gerçekleşmesine rağmen, yılsonu cari açığın OVP’nin üzerinde olacağını değerlendiriyoruz. Bu gelişmede jeopolitik gerginliklerden dolayı zayıflayan hizmet gelirleri etkilidir." ifadelerini kullandı.
CARİ DENGEDEKİ İYİLEŞME DEVAM EDECEKTİR
Şimşek, "Ekonomide dengelenmeye yönelik attığımız adımlar, altın ithalatındaki normalleşme ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması sonucunda cari dengedeki iyileşme devam edecektir." ifadelerini kullandı.