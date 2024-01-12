Bakan Mehmet Şimşek: Cari işlemler dengesindeki iyileşme devam etti

12 Ocak 2024 17:48 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 17:49

Yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşmenin kasım ayında da devam ettiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Mayısa göre 10,7 milyar dolar düşüşle 49,6 milyar dolara gerileyen yıllık cari açık altın hariç 22,5 milyar dolar seviyesindedir." dedi.

YILSONU CARİ AÇIK OVP ÜZERİNDE OLACAK

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Mehmet Şimşek, "2023’te dış ticaret açığının Orta Vadeli Program tahminin 6 milyar dolar altında gerçekleşmesine rağmen, yılsonu cari açığın OVP’nin üzerinde olacağını değerlendiriyoruz. Bu gelişmede jeopolitik gerginliklerden dolayı zayıflayan hizmet gelirleri etkilidir." ifadelerini kullandı.

CARİ DENGEDEKİ İYİLEŞME DEVAM EDECEKTİR

Şimşek, "Ekonomide dengelenmeye yönelik attığımız adımlar, altın ithalatındaki normalleşme ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması sonucunda cari dengedeki iyileşme devam edecektir." ifadelerini kullandı.