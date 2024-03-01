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01 Mart 2024 11:33 - Güncelleme : 01 Mart 2024 11:40

Bakan müjdeli haberi duyurdu: Paralar bugün hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 9 milyar liralık mazot ve gübre destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını açıkladı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
Bakan müjdeli haberi duyurdu: Paralar bugün hesaplara yatıyor
Mazot, Çiftçi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 8 milyar 998 milyon 174 bin 300 liralık mazot ve gübre destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını kaydetti.

Bakan müjdeli haberi duyurdu:Paralar bugün hesaplara yatıyor - 1. Resim 

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Üreticilerimize desteklerimiz devam ediyor. Bugün yaklaşık 9 milyar liralık mazot ve gübre destek ödemesi, ülkesi için üreten çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Türkiye Yüzyılı üreticinin de yüzyılı olacak” ifadelerini kullandı.

Kaynak: TGRT Haber
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