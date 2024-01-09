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    • 09 Ocak 2024 12:30 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 12:35

    Bakan Şimşek ABD'deki yatırımcı toplantılarına çevrimiçi katılacak

    Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: Bloomberg HT

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ABD'deki yatırımcı toplantılarına çevrimiçi katılacağı öğrenildi.

    Bakan Şimşek ABD&#039;deki yatırımcı toplantılarına çevrimiçi katılacak
    Bakan Şimşek, Hazine Ve Maliye Bakanı, Abd

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 11 Ocak Perşembe günü ABD’de yapılacak yatırımcı toplantılarına gitmeyeceği görüşmelere çevrimiçi katılacağı ifade edildi.

    TÜRK VARLIKLARI KONUŞULACAK

    Bloomberg'in haberine göre, 11 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilecek toplantının duyurusu, davetlilere, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, sizleri Türk yetkililer ve yatırımcılar ile görüşeceğiniz bir güne davet ediyor" notuyla yapıldı. 

    Makroekonomi, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda ayrıntılı teknik sunumların yapılacağı toplantıda, geniş kapsamlı soru-cevap bölümleri de yer alacak. TCMB Başkanı Erkan'ın "Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı sunumuyla başlayacak toplantının ikinci bölümünde "Türk Varlıklarına İlişkin Yatırımcı Görüşleri Paneli" düzenlenecek.

    ERKAN SORULARI CEVAPLAYACAK

    TCMB'den Başkan Erkan, başkan yardımcıları ve birim yöneticilerinin katılımıyla "Dezenflasyon Patikası", "Döviz Rezervleri Stratejisi" ve "Bankacılık Sektörü ve Makroihtiyati Çerçeve" başlıklı oturumların gerçekleştirileceği toplantı, Erkan'ın soruları yanıtlayacağı kapanış oturumuyla sona erecek.

    Toplantıya, büyüklüğü 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilcinin katılımı bekleniyor. New York'taki "Yatırımcı Günü"ne katılacak kurumlar arasında Blackrock, Vanguard, Fidelity, UBS, Morgan Stanley, JPMorgan, Goldman Sachs ve PIMCO öne çıkıyor.

    Haberler>Ekonomi>Bakan Şimşek ABD'deki yatırımcı toplantılarına çevrimiçi katılacak
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    bakan şimşekhazine ve maliye bakanıabd
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