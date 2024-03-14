Bakan Şimşek iş dünyasına önemli mesajlar verdi, kurlara işaret etti

14 Mart 2024 16:57 - Güncelleme : 14 Mart 2024 17:01

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TOBB bünyesindeki 363 oda ve borsa başkanları yanı sıra çeşitli iş insanlarıyla ayrı ayrı bir araya geldi. Bakan Şimşek, yeni ekonomi programını ve seçim sonrası alınması öngörülen gelişmeleri değerlendirdi.

GERÇEKÇİ YORUMLAR

Ekonomi Gazetesi’nde yer alan iddiaya göre Şimşek, önümüzdeki sürece yönelik çok pembe tablo çizmedi. Şimşek’in açıklamaları iş dünyası tarafından ‘gerçekçi, ayakları yere basan yorum’ olarak nitelendirildi.

İHRACATÇININ İSTEDİĞİ OLMAYACAK

Bakan Şimşek iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantıda özellikle kur ve vergi artışlarına ilişkin konulardan bahsetti. İhracatçıların beklediği kur artışının olmayacağının altını çizen Mehmet Şimşek, gerekmesi durumunda müdahale de yapılabileceğini kaydetti.

UCUZ KREDİ BİTTİ

Şimşek, daha önce kullandıkları kredilerle döviz aldığı tespit edilenlerin yakından takip edileceğini ifade ederek bunlara karşı yaptırım uygulanacağı, ucuz kredi döneminin bittiği mesajını verdi.

ÖTV’DE ARTIŞ OLABİLİR

Vergi kalemlerine yönelik de çeşitli düzenlemeler yapılacağını anlatan Mehmet Şimşek, gelir vergisi oranlarında herhangi bir değişim olmayacağı söyledi. Şimşek, abazı ÖTV kalemlerinde artış olabileceğini aktardı.

Buna karşılık KDV kalemlerinde ise oransal artış yerine, düşük oranlı KDV’ye tabi ürünlerin bir üst kademeye yaklaştırılması yönünde düzenleme yapılabileceği sinyallerini verdiği vurgulanıyor. Şimşek, son dönemlerde artan beklentilere karşın, yeni bir stok ve kasa affı olmayacağının altını çizdi.

YTAK KREDİLERİ DEVAM EDECEK

Öte yandan TOBB bünyesindeki oda ve borsa başkanlarıyla da bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in en az 1 milyar liralık yatırım öngören projeler için kullandırılan Yatırım Taahhütlü Avans Kredilerinin artarak devam edeceğini söylediği öğrenildi. Bu toplantıda oda başkanlarını Bakan Mehmet Şimşek’e uygulanan politikalar için tam destek verdiği bildirildi.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM ZOR GEÇECEK

Öte yandan oda başkanlarına önümüzdeki dönemin zor geçeceğine yönelik mesajlar veren Mehmet Şimşek’in kimsenin para için kendisine gelmemesi gerektiğini söylediği kaydediliyor.