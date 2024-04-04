Bakan Şimşek ve MB Başkanı Karahan ABD yolcusu!

04 Nisan 2024 14:43 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 14:44

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’nın 16 Nisan’da Washington'a gidecekleri açıklandı. 17 Nisan’dan itibaren toplantılara katılacak olan Şimşek, ikili görüşmeler gerçekleştirecek, yatırımcılarla bir araya gelecek.

TOPLANTILARA KATILACAKLAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 16 Nisan’da olağan IMF-Dünya Bankası toplantılarına katılmak üzere ABD’ye gidiyor.

BAKAN ŞİMŞEK 22 NİSAN'DA NEW YORK'TA

Bloomberg'te yer alan habere göre Şimşek’e ziyaretlerinde Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik edecek. 17 Nisan’dan itibaren toplantılara katılacak olan Şimşek ikili görüşmeler gerçekleştirecek, yatırımcılarla bir araya gelecek.

Washington temaslarının ardından Şimşek 22 Nisan’da New York’ta ayrı bir yatırımcı toplantısına katıldıktan sonra 23 Nisan’da Türkiye’ye dönecek.