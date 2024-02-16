Bakan Şimşek: Yıllık enflasyon beklentisi yüzde 37,8’e geriledi

16 Şubat 2024 17:43 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 17:44

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yıllık enflasyon beklentileri hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Şimşek, “Piyasanın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 37,8’e geriledi. Beklentilerdeki iyileşme 4 aydır devam ederek 7,5 puana ulaştı. Enflasyon beklentilerindeki iyileşme program hedefimize yakınsamaya devam ediyor” dedi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ GERİLEDİ

TCMB'nin düzenlediği şubat ayı piyasa katılımcıları anketine göre enflasyon beklentisi yüzde 39,09'dan yüzde 37,78'e geriledi.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,04 iken, bu anket döneminde yüzde 42,96 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,69 ve yüzde 23,05 olarak gerçekleşti.

DOLAR/TL BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Dolar/TL'de 12 ay sonrası için beklentiler 40,64 TL'den 41,15 TL'ye yükseldi.

Yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40 TL iken, bu anket döneminde 40,02 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 40,64 TL'den 41,15 TL'ye yükseldi.

FAİZ BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ

Faiz beklentileri ise geçen anket döneminde olduğu gibi yüzde 45 olarak gerçekleşti.

GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,4'ten yüzde 3,3'e geriledi. 2025 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3,9'dan 3,8'e indi.