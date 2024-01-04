Bakan Şimşek'ten 2024’te sıkılaşma sinyali: Büyüme zayıf seyredecek, enflasyonda düşüş sürecek

04 Ocak 2024 11:49 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 12:17

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. MÜSİAD’ın yıllık değerlendirme toplantısında yaptığı değerlendirmede, Bakan Şimşek, “2024 yılı programımızın sonuçlarını aldığımız, ilerleme sağladığımız bir yıl olacak; ihracat toparlanacak; büyüme 2024'te zayıf seyredecek, enflasyonda düşüş sürecek” açıklamasını yaptı.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

ABD’de son 40 yılın en sıkı para politikasının uygulandığını dikkat çeken Bakan Şimşek, uygulanan senaryolardan örnekler vererek hane halkının tasarruflarının büyümedeki rolünü işaret ederek, “Mal ticaretinde ciddi yavaşlama söz konusu. ABD'de son 40 yılın en sıkı para politikası uygulandı. Geçen yıl bu zamanlar ABD için baz senaryolar resesyon gösteriyordu. Enflasyon düştü, büyüme güçlü seyretti, istihdam nispeten güçlü seyretti. ABD'ye baktığınız zaman OECD Kasım raporundaki analize göre 2023 yılında ABD'de büyüme yüzde 1,7, 2024'te biraz daha yavaşlayacak. ABD bunu nasıl sağladı? Yapılan analizlere göre büyümenin nispeten tahminlere oranla güçlü seyretmesinin ana sebebi olarak hane halkının tasarruflarından 2,3 trilyon dolar harcamış olması gösteriliyor. Şirketler bankacılık sektöründen borçlanmadan çok sermaye piyasalarından kaynak buldular. Şirketlerin yüzde 60'ı sermaye piyasalarından kaynak buldu. Kasım ayı itibarıyla 3,1'lik enflasyon var ABD'de. ABD için yumuşak iniş öngörülüyor. Küresel büyümenin ana motorlarından biri olan ABD'ye baktığınızda 2023 yılı beklentilerin aksine güçlü bir yıl olarak devam etmiş, 2024'te bir miktar yumuşama öngörülüyor. ” ifadelerini kullandı.

"AB'DE BANKALARIN FİNANSMANDAKİ ROLÜ ABD'DEN AYIRIYOR"

Avrupa Birliği’nin büyüme rakamlarını değerlendiren Bakan Şimşek, bankacılık sektörünün finansmandaki rolüne dikkat çekti. Bakan Şimşek, küresel ekonominin özetini sunduğu konuşmasında Türkiye ile ilgili 2024 büyüme beklentileri ile ilgili şunları söyledi:

“AB'ye baktığımızda bizim de en büyük ticaret ortağımız. 2023'te büyümede ivme kaybı söz konusu. Dolayısıyla ihracattaki durgunluğun ana sebebi AB'deki büyümenin yüzde 3,6'dan yüzde 0,6'ya gerilemiş olmasıdır. AB'ye baktığımızda ABD'den ayrılan en önemli hususlardan biri şirketlerin yüzde 70'i finansmanı bankacılık sektöründen temin ediyor.

Küresel ekonomide belirleyici olan Çin, büyümede 2023'te ılımlı toparlanma söz konusuydu. 2024'te bir miktar yavaşlaması öngörülüyor. Burada konut önemli bir bileşen, milli gelirin yüzde 25'ini oluşturuyor. Hane halkının gelirlerinin yüzde 70'ini konut oluşturuyor, konut fiyatları düşüyor. Çin'de enflasyon neredeyse yok. Çin'de yüzde 1'lik enflasyon öngörülüyor. Bunlar küresel ekonomiye ilişkin çok özet.

"2024'TE BÜYÜME ZAYIF SEYREDECEK"

Türkiye'de büyüme 2023'te güçlü seyretti. Yüzde 4,4'ü gerçekleştirirsek küresel ortalama büyümenin 1,5 katından daha fazla Türkiye büyümüş olacak. OVP ile uyumlu ama yüksek bir enflasyon var. OVP hedefinin oldukça altında bütçe performansı var. İşsizlikte azalma var. 2024'e baktığımızda büyüme zayıf seyredecek. Bu ortalama beklenti bağlamında, enflasyonda düşüş devam edecek. Sıkı para politikasından daha gevşek bir para politikasına doğru evrileceğiz. Özetle 2024 özeti böyle. Bizim için önemli olan AB'dir. Yüzde 0,6'lık büyümeden yüzde 1,3'e yükselmesi iyi bir toparlanma AB için. İyimser olmak için AB'deki kademeli toparlanma sebep olarak karşımıza çıkıyor. Dezenflasyonun net şekilde ortaya çıktığı, mali disiplinin de deprem hariç tesis edildiği bir yıl."

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDE FIRSAT PENCERESİ VAR"

Türkiye'nin nüfusunun hala genç olmasının avantajlarına da değinen Bakan Şimşek, “Türkiye’nin önünde 15-20 yıllık bir fırsat penceresi var. Dünyada yüzde 333 olan toplam borçluluk oranı Türkiye'de yüzde 117 ile bir sorun olarak karşımıza çıkmıyor. OVP’ye sahip çıkarak bu kadar zorlu küresel koşulların, yeni normal olduğu dönemde, ’Türkiye için bu koşulları nasıl fırsata çeviririz’ derdindeyiz. OVP’yi toplumun bütün kesimlerinin desteğiyle gerçekleştirebilirsek Türkiye için büyük fırsatlar var. Yatırım iklimi için fiyat istikrarına ihtiyacımız var.” diye konuştu.

"HEM REKABET GÜCÜ HEM DEZENFLASYONU DESTEKLEMEMİZ LAZIM"

Maliye politikasının deprem hariç dezenflasyon politikasını destekleyici olduğunu söyleyen Bakan Şimşek, “Maliye politikasının da dezenflasyonu destekleyici olması lazım, hatta yapısal reformlarla üretkenliği artırarak birim maliyetleri aşağı çekerek, hem rekabet gücü hem dezenflasyonu desteklememiz lazım, sadece para politikası ile olmaz, toplumun tüm kesimlerinin sahiplenmesi gerekiyor. IMF dünyadaki enflasyon programlarına bakmış, burada başarılı olan programların ortalama başarıya erişme süresi ortalama 3,2 yıl sürmüş, bizim program geçen sene başladı, tek haneyi 2026'nın sonunda öngörüyoruz, ortaya koyduğumuz program dünya gerçekleriyle de örtüşüyor.” dedi.