Bakan Şimşek'ten cari açık değerlendirmesi: OVP’nin altında bekliyoruz

05 Nisan 2024 09:55 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 10:02

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın dış ticaret verilerini içeren paylaşımını alıntılayarak, cari açık beklentisini açıkladı. Bakan Şimşek, 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık beklediklerini dikkat çekerek rezerv birikimine devam edecekleri mesajını verdi.

Bakan Şimşek'in açıklaması şöyle:

2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme 14,3 milyar dolara ulaştı. Bu yıl OVP’de öngördüğümüz 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık bekliyoruz. Cari açığı milli gelire oran olarak yüzde 2,5’in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacağız.

Büyümedeki dengelenmenin katkısıyla azalan cari açık ve döviz ihtiyacımız ile artan dış kaynak girişi makro finansal istikrarımızı güçlendiriyor.