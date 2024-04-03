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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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03 Nisan 2024 10:27 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 10:38

Enflasyon beklentilerin altında! Bakan Şimşek'ten kritik açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten beklentilerin altında kalan aylık enflasyon verileri sonrasında açıklama geldi.

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Enflasyon beklentilerin altında! Bakan Şimşek&#039;ten kritik açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı X'ten enflasyon verilerine yönelik açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi" ifadelerini kullandı. 

BEKLENTİLERİN ALTINDA

Türkiye İstatistik Kurumu mart ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre aylık enflasyon beklentilerin altında kalarak 3.16 artış kaydetti. Yıllık enflasyon ise yüzde 68.50 yükseldi.

Enflasyon beklentilerin altında! Bakan Şimşek'ten kritik açıklama - 1. Resim

Gelen verilerin ardından Bakan Şimşek TÜFE açıklamasında şunları kaydetti:

BİRİNCİ ÖNCELİK FİYAT İSTİKRARI

Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir. 

Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir.

Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız.

 

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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