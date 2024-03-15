Bakan Şimşek rakam vererek duyurdu: Ülke tarihimizin en yüksek tutarı

15 Mart 2024 12:53 - Güncelleme : 15 Mart 2024 13:22

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Euro cinsi tahvil ihracıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Şimşek, Euro ihracında Türkiye tarihinin en yüksek seviyesine ulaştıklarını duyurdu. İşleme 5 kat fazla talep olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, "Bu sene yatırım yapılabilir nota sahip ülke ihraçları dışında gerçekleşen ilk avro ihracı oldu" ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlerin ardından ekonomide ortaya çıkacağı iddia edilen olumsuz senaryolar ve spekülatif söylemlere de cevap veren Şimşek, tüm bunların ekonomi programının hedefe ulaşmasına engel olamayacağının altını çizdi. Bakan Şimşek'in paylaşımı şöyle:

EURO İHRACINDA TÜRKİYE REKORU

"Ülke tarihimizdeki en yüksek tutarlı avro ihracımızı dün başarıyla tamamladık. Üç yıl aradan sonra ihraç ettiğimiz 2 milyar tutarındaki ilk avro tahvilimizin spreadi 2017’den beri en düşük seviyede gerçekleşti.

Beş kattan fazla talep gelen işlemimiz, bu sene yatırım yapılabilir nota sahip ülke ihraçları dışında gerçekleşen ilk avro ihracı oldu. Bu başarılı ihraç uluslararası yatırımcıların ülkemize olan güveninin, programımıza duyulan inancın açık bir göstergesidir.

"SPEKÜLASYONLAR HEDEFE ULAŞMAMIZI ENGELLEMEYECEK"

Yerel seçim sürecinde kısa vadeli beklentiler ile oluşturulan spekülatif söylemler ve pozisyonlar programımızın hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyecek."