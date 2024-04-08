Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Ekonomi>Bakan Şimşek'ten KDV uyarısı!
08 Nisan 2024 11:33 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 11:43

Bakan Şimşek'ten KDV uyarısı!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Düşük KDV oranlarını istismar ettiği tespit edilen firmalara yönelik saha denetimleri yapılacak” dedi.

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Şimşek&#039;ten KDV uyarısı!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KDV’deki oran uyumsuzluklarını tespit etmeye yönelik yapay zeka destekli çalışmaların tamamlandığını duyurdu. Şimşek ayrıca, düşük KDV oranlarını istismar ettiği tespit edilen firmalara yönelik saha denetimleri yapılacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bakan Şimşek'ten KDV uyarısı! - 1. Resim

HAKSIZ KAZANCIN TAKİPÇİSİYİZ

"KDV’deki oran uyumsuzluklarını tespit etmeye yönelik; Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımız, Gelir İdaresi Başkanlığımız ve Risk Analizi Genel Müdürlüğümüzün yapay zeka destekli çalışmalarını tamamladı.

Temel ihtiyaç ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltmak için uygulanan düşük KDV oranlarını istismar ettiği tespit edilen firmalara yönelik saha denetimleri yapılacak. Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz."

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Spotify'da çalma listelerine 'yapay zeka' dokunuşuSüper Kupa maçı sonrası Fenerbahçe için beklenen cezalar! Avukat Delidere TGRT Haber canlı yayınında açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...