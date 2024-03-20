Bakan Uraloğlu açıkladı! Bursa ile Bilecik arası 51 dakikadan 25 dakikaya düştü

20 Mart 2024 13:31 - Güncelleme : 20 Mart 2024 13:37

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Yenişehir-Bilecik Yolunu, bölünmüş yol haline getirerek ulaşım süresini de 51 dakikadan 25 dakikaya düşürdüklerini kaydederek, “Böylece zamandan yıllık toplam 223 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 4 bin 356 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız” diye konuştu.

"HIZLI TRENDE İŞLETME HIZINI 250 KM'YE ÇIKARACAĞIZ"

Bilecik’ten geçen yüksek hızlı tren hattında işletme hızını 250 kilometreye çıkaracaklarının altını çizen Uraloğlu, “YHT Hattı'nın Alifuatpaşa-Arifiye kesimi tamamında saatte 250 kilometre hızla işletmecilik yapılacak. Bu sayede Ankara-İstanbul YHT Hattı’nda seyahat süresi 35 dakika kısalacak” diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yenişehir-Bilecik Yolu Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son 22 yılda birbirinden önemli hizmetleri hayata geçirdiklerini anlattı. 22 yıl içerisinde Cumhuriyet tarihinde yapılan yatırımların kat be kat fazlasını yaptıklarını ifade eden Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Yol Medeniyettir, yol gelişmedir, yol büyümedir” sözünden hareketle vatandaşlara daha konforlu bir yaşam sunmak hedefiyle önemli adımlar attıklarını vurguladı.

Uraloğlu, 2002 yılından bu yana Türkiye’nin ulaşım ve iletişim altyapısına 275 milyar dolar yatırım yaptıklarını ve bunun 165 milyar dolarlık kısmının karayolu yatırımlarından oluştuğunu söyledi. 2002 yılında 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun 29 bin 400 kilometreye çıktığını da belirten Uraloğlu, “Sadece 6 ilimiz bölünmüş yollar ile birbirine bağlıydı, bugün 77 ili bölünmüş yollar ile birbirine bağladık. Bin 714 kilometre olan otoyol uzunluğumuzu, 3 bin 726 kilometreye ulaştırdık. Geçit vermeyen dağları tünellerle, vadileri köprülerle aştık. Ülkemizi yarınlara taşıyacak yeni karayolu projelerine de devam ediyoruz” dedi.

3,9 MİLYAR LİRALIK PROJE

Son 22 yılda Bilecik’in ulaşım ve iletişim altyapısı için 110 milyar 562 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini de kaydeden Uraloğlu, “2002 yılında 21 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 184 kilometreye yükselttik. 231 kilometre bitümlü sıcak karışım kaplama yaparak Bileciklileri yollarda konfor ile tanıştırdık. 137 kilometre tek yol iyileştirmesi yaptık. Şu anda da Bilecik’te 3,9 milyar liralık proje bedelli Yenişehir-Bilecik Yolu’nun açılış merasimindeyiz” dedi.

SEYAHAT SÜRESİ YARI YARIYA AZALDI

Bakan Uraloğlu, proje kapsamında, 4 şeritli bitümlü sıcak karışım kaplamalı 41,6 kilometre bölünmüş yol bir adet 81 metre uzunluğunda köprülü kavşak yaptıklarını anlatarak, “2 adet 158 metre uzunluğunda köprü ve 22 adet hemzemin kavşak ve 9 adet tarımsal altgeçit inşa ettik. Uyguladığımız yeni proje ile 97 virajı ortadan kaldırdık. Minimum kurp yarıçapını da 40 metreden 300 metreye yükselterek çok daha güvenli ve konforlu bir yolculuk imkanı sağladık. Ulaşım süresini de 51 dakikadan 25 dakikaya düşürerek yarı yarıya indirdik. Böylece zamandan 162 milyon lira, akaryakıttan 61 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 223 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 4 bin 356 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız” diye konuştu. Bakan Uraloğlu, Bilecik’i komşularına bölünmüş yollarla bağladıklarının da altını çizdi.

ANKARA-İSTANBUL YHT HATTI’NDA SEYAHAT SÜRESİ 35 DAKİKA KISALIYOR

Uraloğlu, Bilecik’in karayolu ulaşım ağını güçlendirirken demiryolu altyapısını da unutmadıklarını vurgulayarak Pamukova-İnönü arasındaki 96 kilometrelik hat olma üzere Bilecik’in mevcut demiryolu altyapısının tamamını yenilediklerini açıkladı. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı ile Bilecik’i de yüksek hızlı tren konforuyla tanıştırdıklarını anımsatan Uraloğlu, “Proje kapsamında Bilecik ve Bozüyük İstasyonlarında YHT Garları inşa ettik. YHT Hattı'nın Alifuatpaşa-Arifiye kesimi tamamında saatte 250 kilometre hızla işletmecilik yapılması amacıyla güzergah üzerindeki inşaat çalışmalarını da hızla sürdürüyoruz. T26 Tüneli, Doğançay Ripajı-1 ve 2 kesimlerdeki işlerin tamamlanmasının ardından Ankara-İstanbul YHT Hattı'ndaki seyahat süresini 35 dakika daha kısaltacağız. Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren hattı projesine hızla devam ediyoruz. İkmal ihalesini de bu yıl yapacağız. Bilecik Bozüyük Lojistik Merkezi ile de 1,9 milyon ton taşıma kapasitesi sağlayacağız. Ülkemize 654 bin metrekarelik lojistik alan daha kazandıracağız.” dedi.

TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİNE ULAŞILACAK”

Bakan Uraloğlu, 2002 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde hizmet siyaseti yaptıklarını vurgulayarak, “31 Mart seçimlerinde Bilecik Belediye Başkanlığı için AK Parti’den aday gösterdiğimiz Sayın Mustafa Yaman kardeşimizle birlikte 1 Nisan itibariyle Bilecik’te iyiye doğru çok daha hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşayacağımıza inanıyoruz. Türkiye Yüzyılı için koyduğumuz hedeflere ulaşmada gerekli her türlü gayret ve kararlılığı göstermeye devam edeceğiz” dedi.