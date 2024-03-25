Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: Bayram sonuna kadar ücretsiz olacak

25 Mart 2024 20:50 - Güncelleme : 25 Mart 2024 21:04

Ankara-Elmadağ tren seferleri başlatıldı. Tren bilet ücretinin 25 lira olarak belirlendiğini duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, seferlerin bayram sonuna kadar ücretsiz olacağını müjdeledi.

Uraloğlu, Yenimahalle'nin Susuz Mahallesini ziyaret etti, ardından Kayaş'tan banliyö trenine binerek Elmadağ Tren Garı'na gelerek açıklamalarda bulundu.

Buradaki konuşmasında demir yollarına 22 yılda 57 milyar dolar yatırım yaptıklarını bildiren Uraloğlu, hızlı tren hatlarının ülke nüfusunun yüzde 50'sine ulaştığını söyledi.

Uraloğlu, bu kapsamda demir yollarına talebin de her geçen gün arttığına işaret ederek, Ankara-Elmadağ bölgesel tren seferlerini her gün 6 sefer olarak başlattıklarını açıkladı.

40-45 DAKİKA SEYİR SÜRESİ

Ankara-Elmadağ Bölgesel Treni’nin 21 Mart'ta sefere başladığını ve her gün Ankara’dan 06.10, 12.25 ve 17.40 saatlerinde hareket ettiğini, Elmadağ’dan Ankara'ya ise 07.20, 13.30 ve 18.55 saatlerinde hareket ettiğini belirten Uraloğlu, hareket saatlerinin vatandaşların ihtiyacına göre belirlendiğini vurguladı.

Uraloğlu, söz konusu hatta seyir süresinin 40 ila 45 dakika olduğuna dikkati çekerek, "Ankara-Elmadağ Bölgesel Treni'ni sadece Kayaş İstasyonu'nda bir dakikalık bekleme yapacak. Tren seferlerinde bilet fiyatlarını da en uygun düzeyde tuttuk. Elmadağ-Ankara tren ücretini 25 lira olarak belirlendik. Trenimiz bayram sonuna kadar ücretsiz hizmet verecek. İnsanımız trenle yapılan seyahatin konfor ve güvenine alıştı." ifadelerini kullandı.

- AKM-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı yapım çalışmalarını yatırım programımıza aldık

Ankara için yeni metro hatlarının da çalışmalarını başlattıklarına dikkati çeken Uraloğlu, "34,9 kilometre olan, Atatürk Kültür Merkezi (AKM)-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı yapım çalışmaları ve Ümitköy-Batı Merkez Metro Hattı etüt çalışmalarını 2024 yılı yatırım programımıza aldık. 23,3 kilometrelik Etlik-Forum, Kurtuluş-Siteler-Altınköy ve Siteler-Kuyubaşı metro hatlarının proje geliştirme çalışmalarını sürdürüyoruz." diye konuştu.

Uraloğlu, demir yollarında 22 yıldır önemli atılımlar gerçekleştirdiklerini, Türkiye’nin dört bir yanını raylı sistem ağlarıyla bağladıklarını söyledi.

Demir yollarına 22 yılda yaptıkları yatırım tutarının 57 milyar doları bulduğunu belirten Uraloğlu, Türkiye’nin Avrupa’da 6’ncı dünyada 8’inci yüksek hızlı tren işletmecisi olduğunu aktardı.

Uraloğlu, Ankara ile Eskişehir arasında başlayan yüksek hızlı tren işletmeciliğinin, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-Eskişehir, İstanbul-Konya, Konya-Karaman ve Ankara-Sivas-Ankara güzergahlarında devam ettiğini hatırlatarak, "Bugüne kadar yüksek hızlı tren hatlarımızda yapılan toplam yolculuk sayısı 85 milyona ulaştı. Şu anda hızlı tren hatlarımız 11 şehre doğrudan, 9 şehre ise bölgesel ulaşıyor. Kimsenin şüphesi olmasın ki vatandaşlarımızın konforu ve güveni için Türkiye'nin dört bir yanını demir yolu ağları ile birleştirmeye, yeni tren seferleri ile vatandaşlarımızı buluşturmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

YENİ METRO SÖZÜ

Uraloğlu, mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı’nın 5 yıl önce "Ankara'ya 58 kilometre metro" sözü verdiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"5 yılda 5 santim yapılan metro yok. Biz yeni metro hatları için de planlama ve projelendirme çalışmalarına devam ediyoruz. 34,9 kilometre olan, Atatürk Kültür Merkezi-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı Yapım Çalışmaları ve Ümitköy-Batı Merkez Metro Hattı Etüd Çalışmalarını 2024 yılı yatırım programımıza aldık. Yatırım programında henüz yer almayan ve toplam uzunlukları 23,3 kilometre olan, Etlik-Forum, Kurtuluş-Siteler-Altınköy ve Siteler-Kuyubaşı metro hatlarının proje geliştirme çalışmalarını sürdürüyoruz. Bunların dışında Ankara’da hiç başka açılan bir proje hatırlıyoruz musunuz? Hayır. Sizler de farkındasınız Ankara çok yavaşladı, Elmadağ çok yavaşladı. Yol yapmayan, hizmet üretmeyen bir belediyeyi, daha fazla yavaşlamayı Ankara kaldıramaz. Ankara’nın böyle bir belediyeye tahammülü kalmadı. Cumhur ittifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla Türkiye Yüzyılı şehirleri, gerçek belediyecilikle tekrar tanıştıracaktır. Aynı şekilde AK Parti Elmadağ Belediye Başkan adayı Eyyüp Tekiner kardeşimiz de Elmadağ’ı özlemle beklediği hizmet ve eser siyasetine kavuşturacaktır."

Uraloğlu, konuşmasının ardından Elmadağ esnafını da ziyaret etti. Uraloğlu'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Ömer İleri, AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan ve Cumhur ittifakı üyeleri eşlik etti.