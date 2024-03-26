Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: Ankara Büyükşehir Belediyesi iflas bayrağını çekti

26 Mart 2024 15:04 - Güncelleme : 26 Mart 2024 15:22

Para sayma soruşturmasıyla ilgili iki CHP’li belediye başkanı ifadeye çağrıldı

Para sayma soruşturmasıyla ilgili iki CHP’li belediye başkanı ifadeye çağrıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na en çok borcu olan beş belediyenin tamamının CHP'ye ait olduğunu belirtti.

''ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İFLAS BAYRAĞINI ÇEKTİ''

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu açıklamaları yaptı:

"Şu anda Türkiye genelinde, Sosyal Güvenlik Kurumu’muza en borçlu 5 Belediye’nin tamamı CHP Belediyelerine aittir. Ankara Büyükşehir Belediyesinin prim borcu, son 5 yılda 20 katına çıkmış durumda. Ankara Büyükşehir Belediyesi, iflas bayrağını çekmiş vaziyettedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve diğer CHP'li belediyeler de aynı durumda."