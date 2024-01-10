Bakan Yumaklı açıkladı: Limon soslarının satışı yasaklanacak

10 Ocak 2024 12:54 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 12:58

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yumaklı, yaptığı açıklamalarda geçen yıl yapılan düzenlemeyle nar ekşisi izlenimi veren ürünlerin yasaklandığını hatırlattı. Tarım ve Orman Bakanı, benzer şekilde limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin de yurt içi piyasaya arzının yasaklanacağını ifade etti.

YAPAY ET ÜRETİMİ YOK

Yapay et üretimi tartışmaları hakkında konuşan Yumaklı, yapay et üretiminin söz konusu olmadığını söyledi. Yumaklı ayrıca geçen yıl yapılan düzenlemeyle nar ekşisi izlenimi veren nar ekşisi sosu ve nar aromalı sos gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını yasakladıklarını belirterek, "Benzer şekilde limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını da yasaklayacağız" dedi.

Yumaklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle oldu:

LİMON SOSLARI YASAKLANACAK

“Geçen yıl yaptığımız düzenlemeyle nar ekşisi izlenimi veren nar ekşisi sosu, nar aromalı sos gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını yasakladık. Benzer şekilde limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzını da yasaklayacağız. Zaman zaman bakanlık yapay ete izin verdi gibi paylaşımlar görüyoruz. Yapay et kesinlikle gündemimizde yok. Yapay et üretimine izin verilmesi asla söz konusu değil. Bir diğer iddia da Bakanlığın gıdalarda böcek ununa izin verdiği iddiası. Böyle bir izin söz konusu değildir. Böyle bir çalışmamız yoktur.”