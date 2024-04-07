Bakan Yumaklı duyurdu! Bayram öncesi paralar çiftçinin hesabına geçti

07 Nisan 2024 03:19 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 03:25

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Paralar hesaplara yatırıldı. Bayram öncesi çiftçiler ödemelerine kavuştu. 2 milyar 477 milyon 946 bin lira tutarında tarımsal destekleme ödemesi hesaplara aktarılırken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan da açıklama geldi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

PARALAR ÇİFTÇİNİN HESABINDA

Mazot ve Gübre Desteği, Küçük Ölçekli Balıkçılık Desteği ve Hayvan Gen Kaynakları Desteği olmak üzere toplam 2 milyar 477 milyon 946 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına geçtiğini belirten Yumaklı, "Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

MİLYONLARCA LİRALIK ÖDEME BAYRAM ÖNCESİ YATIRILDI

Yumaklı'nın paylaştığı infografikte, Mazot ve Gübre Desteği için 2 milyar 393 milyon 722 bin 650 lira, Küçük Ölçekli Balıkçılık Desteği için 70 milyon 407 bin 750 lira, Hayvan Gen Kaynakları Desteği için 13 milyon 815 bin 600 lira olmak üzere toplam 2 milyar 477 milyon 946 bin lira destekleme ödemesi yapılacağı bilgisi yer aldı.​​​​​​​