Bakan Yumaklı’dan çiftçiye müjde! 81 ilde hibe desteği verilecek

16 Ocak 2024 16:32 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 16:37

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan çiftçiye hibe desteği müjdesi geldi. Bakan Yumaklı, videolu açıklamasında ve sosyal medya hesabındaki paylaşımında, kırsal kalkınma desteklerine ilişkin bilgi verdi.

HAYVANCILIK VE GIDA SEKTÖRLERİNE BÜYÜK YATIRIM

Kırsala yeni yatırımlar kazandırmaya ve istihdam alanları oluşturmaya devam ettiklerini vurgulayan Yumaklı, IPARD-II'nin son çağrısı 13. başvuru dönemi kapsamında hayvancılık ve gıda sektörlerine yönelik destek verildiğini kaydetti. Yumaklı, "Hayvancılık ve gıda işleme sektörlerinde 282 projeye 768 milyon liralık kaynak temin edildi. Proje süreçleri tamamlandığında ülkemize 1,4 milyar liralık yatırım kazandırılmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

81 İLDE ÇİFTÇİYE DESTEK VERİLECEK

IPARD-III ilanını da yakında açıklayacaklarını dile getiren Yumaklı, bunun diğerlerinden farkının 81 ilde uygulanması olacağını belirtti.

Bakan Yumaklı, söz konusu desteklerin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.