Bakanlık düğmeye bastı! Sigara tiryakilerini ilgilendiren haber: Paketler değişiyor

16 Mart 2024 18:18 - Güncelleme : 16 Mart 2024 18:23

Tarım ve Orman Bakanlığı sigara paketleri için değişikliğe gitti. Yeni değişiklikle birlikte sigara paketlerinde artık ücret yazacak.

ARTIK PAKETLERİN ÜZERİNDE FİYATI YAZACAK

Sigara, puro, sigarillo, nargilelik tütün gibi tütün mamüllerinin üretimi ve ticaretini düzenleyen yönetmelikte değişikliğe gidiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik taslağına göre, sigara gibi tütün ürünlerinin paketlerinin üzerine, üretim tarihi ve yerini belirten kodlama bilgisi yerleştirilecek. Tütün mamulünün perakende satış fiyatı, paket üzerinde siyah zemin üzerine beyaz renkte "… TL" şeklinde yazılacak.

ÜRETİM VE FAALİYET BELGESİ ZORUNLULUĞU

Üretim sürecinde de önemli değişiklikler öngörülüyor. Türkiye’de tütün mamulü üretimi yapabilmek için bakanlıktan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alınması zorunlu hale gelecek.

Ürünlerin piyasaya arzı için başvuruda bulunan firmalar, ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerinin yanı sıra emisyon seviyelerini de göstermek zorunda olacak. Mevzuatta belirlenen sınırlar içinde olup olmadığına bakılarak denetimler gerçekleştirilecek.

KAYITDIŞI ÜRETİMLE MÜCADELE

Kayıtdışı üretimle mücadele kapsamında, sigara paketleme makinesi için verilen izinler, ürün izleme sistemi kurulumu için yetkili kurumlara bildirilecek. Aynı marka ile piyasaya arz edilecek tütün mamulleri, tek bir üretici veya ithalatçı tarafından temin edilebilecek.