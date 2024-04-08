Bakanlık 47 ilde taksitli arsa satışına başlıyor! İleride zengin yapacak toprak yatırımı

08 Nisan 2024 13:43 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 13:46

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı vatandaşların daha kolay alabilmesi için arsa satışlarını taksitli hale getirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde olan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, şehir yapısına uygun olarak arsa satışlarını kontrolü olarak sağlıyor. İmara açık olan araların satışları İlan.gov.tr'den duyuruldu. Bu noktada tam 47 ilde yer alan arsalar tanıtıldı.

BAKANLIK'TAN 47 İLDE TAKSİTLİ ARSA SATIŞI BAŞLIYOR!

Açık artırma ile satışa çıkartılacak olan arsaların yer aldığı şehirler belli oldu. Aralarında Ege'nin incisinden tutunda tarımın incisi olan şehirler var. Arazilerde hem ev yapabilirsiniz hem de tarımcılıkla uğraşabilirsiniz.

Şehirler bakanlık tarafından belirlendi. 24-25-26 Nisan 2024 tarihlerinde başlayacak olan açık artırma ilana peşin ödeme yapanlara ise yüzde 20 indirim de sağlanıyor. Öte yandan yüzde 25 peşine tam 24 ay vade yani taksit seçeneği imkanları da yer alıyor.

Adana 3

Afyonkarahisar 34

Ağrı 2

Aksaray12

Amasya 1

Ankara 75

Antalya 32

Balıkesir 12

Bayburt 1

Bingöl 4

Bitlis 10

Bursa 2

Çanakkale 32

Denizli 27

Düzce 4

Edirne 2

Eskişehir 15

Gaziantep 18

Iğdır 1

Isparta 3

İstanbul 45

İzmir 42

Kahramanmaraş 38

Karabük 1

Kars 3

Kastamonu 2

Kayseri 33

Kırklareli 43

Kırşehir 34

Kocaeli 12

Konya 89

Kütahya 1

Manisa 2

Mardin 52

Mersin 61

Muğla 16

Nevşehir 20

Niğde 4

Ordu 1

Sakarya 12

Şanlıurfa 2

Tekirdağ 7

Tokat 3

Trabzon 1

Uşak 7

Yalova 3

Yozgat 2