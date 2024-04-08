Bakanlık 47 ilde taksitli arsa satışına başlıyor! İleride zengin yapacak toprak yatırımı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan vatandaşların yüzünü güldüren arsa satış imkanı sunduğunu duyurdu. Tam 47 ilde başlatılacak olan bu satışlarda asra sayısı belli oldu. İşte zenginleştiren toprak yatırımının detayları...
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı vatandaşların daha kolay alabilmesi için arsa satışlarını taksitli hale getirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde olan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, şehir yapısına uygun olarak arsa satışlarını kontrolü olarak sağlıyor. İmara açık olan araların satışları İlan.gov.tr'den duyuruldu. Bu noktada tam 47 ilde yer alan arsalar tanıtıldı.
BAKANLIK'TAN 47 İLDE TAKSİTLİ ARSA SATIŞI BAŞLIYOR!
Açık artırma ile satışa çıkartılacak olan arsaların yer aldığı şehirler belli oldu. Aralarında Ege'nin incisinden tutunda tarımın incisi olan şehirler var. Arazilerde hem ev yapabilirsiniz hem de tarımcılıkla uğraşabilirsiniz.
Şehirler bakanlık tarafından belirlendi. 24-25-26 Nisan 2024 tarihlerinde başlayacak olan açık artırma ilana peşin ödeme yapanlara ise yüzde 20 indirim de sağlanıyor. Öte yandan yüzde 25 peşine tam 24 ay vade yani taksit seçeneği imkanları da yer alıyor.
Adana 3
Afyonkarahisar 34
Ağrı 2
Aksaray12
Amasya 1
Ankara 75
Antalya 32
Balıkesir 12
Bayburt 1
Bingöl 4
Bitlis 10
Bursa 2
Çanakkale 32
Denizli 27
Düzce 4
Edirne 2
Eskişehir 15
Gaziantep 18
Iğdır 1
Isparta 3
İstanbul 45
İzmir 42
Kahramanmaraş 38
Karabük 1
Kars 3
Kastamonu 2
Kayseri 33
Kırklareli 43
Kırşehir 34
Kocaeli 12
Konya 89
Kütahya 1
Manisa 2
Mardin 52
Mersin 61
Muğla 16
Nevşehir 20
Niğde 4
Ordu 1
Sakarya 12
Şanlıurfa 2
Tekirdağ 7
Tokat 3
Trabzon 1
Uşak 7
Yalova 3
Yozgat 2