Balıkçıların yüzü Ramazan’da gülüyor: 3 kişiyi doyuruyor, kilosu 100 lira!

18 Mart 2024 17:37 - Güncelleme : 18 Mart 2024 18:07

Balık cenneti Karadeniz, hem ucuz hem de taze balıklarıyla vatandaşları ve balıkçıları sevindirdi. 11 ayın sultanı Ramazan'da havaların serin olması ve kırmızı et ile tavuk fiyatlarının yükselmesi, vatandaşları balığa yöneltti.

İLGİ YÜKSEK

Balıkçı esnafı, bu Ramazan'dan oldukça memnun. Geçmiş yıllara nazaran balık satışlarının arttığını ve bu durumun kendilerini mutlu ettiğini dile getiriyorlar. Özellikle somon, mezgit, istavrit ve palamut gibi balıklara olan ilginin yüksek olduğunu söylüyorlar.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Vatandaşlar da Ramazan'da balık tüketmekten oldukça memnun. Balığın hem lezzetli hem de sağlıklı bir besin olduğunu, fiyatının da kırmızı et ve tavuğa göre daha uygun olduğunu söylüyorlar. Özellikle somon balığının hem lezzetli hem de doyurucu olması vatandaşlar tarafından beğeniliyor.

SOMON BU RAMAZAN'IN FAVORİ BALIĞI

Bu Ramazan'ın en gözde balığı şüphesiz somon. Kilosu 100 TL'ye satılan somon, 3 kişilik bir aileyi doyurabiliyor. Hem lezzetli hem de doyurucu olması somon balığını Ramazan sofralarının vazgeçilmezi haline getiriyor.

“HAVALAR VE KIRMIZI ET FİYATLARI BALIKÇILARA YARADI”

Hava sıcaklıklarının artmamasının ve diğer protein ürünlerinin pahalı olmasının balığa rağbeti arttırdığına değinen balık satıcı Onurcan Köse, “Balığa rağbet olmasının en önemli sebepleri havaların serin gitmesi ve diğer et ürünlerinin pahalı olmasıdır. Şu anda somonun kilosunu 100 TL’den satıyoruz. Vatandaşlar en çok somon tercih ediyor. İşlerimiz de çok güzel. Havalar sıcak olsa işlerimiz bu kadar iyi olmaz. Ramazan öncesinde somonun kilosu 125 TL’den gidiyordu. Fiyat da düşünce ilgi arttı. Geçen Ramazan somonun kilosunu 60 TL’den satıyorduk ancak o zaman balığa ilgi şu ankinin yarısı kadar yoktu. Balık fiyatlarının uygun olması vatandaşları balık tüketmeye yönlendiriyor” dedi.

Balık almayı tercih eden vatandaşlar da fiyatların uygun olmasından dolayı balık almayı tercih ettiklerini, şu anki satış fiyatlarının da normal olduğunu söylediler.

BALIK FİYATLARI NE KADAR?

Samsun’da ayrıca kefal kilo 80 TL, mezgit kilo 100 TL, barbun kilo 120 TL, alabalık kilo 120 TL, istavrit kilo 40 TL, çinakop-levrek kilo 240 TL ve tirsi de kilo 80 TL’den satışa sunuluyor.