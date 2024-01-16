Bankalar kesenin ağzını açtı! Gazeteci Cem Küçük emekli promosyonlarını tek tek açıkladı

16 Ocak 2024 13:58 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 14:28

Gazeteci Cem Küçük şu anda uygulanan promosyon miktarlarını tek tek açıkladı. Küçük, “Bu önemli haber. En azından bir gelir oluyor emekliler için." diye yorumladı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2024 yılı için geçerli olarak zam oranı belli olurken, emekli için bankalarda da bir çalışma başlatıldı. Maaş zamları ile birlikte bankaların emekliye vereceği promosyonlar da değişiklik gösteriyor. Bankalar, maaşa göre ödenecek promosyon miktarlarını belirlemeye çalışıyor.

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU 15 BİNE DAYANDI

Bankalar birbiri ardına promosyon miktarlarını açıklamaya başladı. Halen açıklanan en yüksek promosyon miktarı ise ek ödemelerle birlikte 15 bin liraya dayandı. Gazeteci Cem Küçük TGRT Haber canlı yayınında şu anda uygulanan promosyon miktarlarını tek tek açıkladı. En yüksek promosyon 15 bin lirada kalırken Küçük, “Bu önemli haber. En azından bir gelir oluyor emekliler için." diye yorumladı.

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

GARANTİ BANKASI

Emekli maaşı 7.500 ile 10.000 lira arasında olanlara 6.750 lira, 10 bin lira ve üstü olanlaraysa 7.500 lira nakit promosyon sunuyor.

ONB FİNANSBANK

7.500 ile 10 bin lira arasındaki maaş için 7.200, 10 bin lira ve üzeri içinse 8 bin lira promosyon ödüyor.

YAPI KREDİ BANKASI

Yapı Kredi'yse en az 6.750 lira, en fazla 7.500 lira nakit promosyon öneriyor.

ING BANK- AKBANK

ING bank ve Akbank en az 9 bin, en fazlaysa 10 bin lira emeklilere nakit promosyon veriyor. ING bank, otomatik fatura ödeme talimatı veren emeklilerin promosyonlarına 5 bin lira ek yapıyor. Böylece toplam promosyon tutarı 15 bin liraya çıkıyor.

FİNANSBANK

Türkiye Finans, 7.500 lirayla 10 bin lira arasında maaş alan emeklilere 10 bin... 10 bin lira ve üzeri maaş alanlaraysa 12 bin 500 lira promosyon teklif ediyor.

HALKBANK- VAKIFBANK- ZİRAAT BANKASI- ŞEKERBANK- DENİZBANK

Kamu bankaları ve 2 özel banka da promosyon ücretini 4 bin 500 lirayla 5 bin lira arasında olacak şekilde belirledi.

MAAŞ ARALIĞI PROMOSYON BEDELİ

7.500 - 9.999 TL 4.500 TL

10.000 TL ve üzeri 5.000 TL