Bankalardan ticari kredilere ayar! Sıkılaşma başladı, limitler düştü

13 Mart 2024 16:30 - Güncelleme : 13 Mart 2024 16:34

Bankaların nakit avansa sınırlama getirdiği haberi gündemin üst sıralarına oturdu. Merkez Bankası kredi büyümesinin önüne geçmek için yeni önlemler almaya devam ediyor. Ticari kredi faizleri yüzde 60 seviyelerine kadar yükselirken bazı bankaların konuyla ilgili harekete geçti.

BANKALAR LİMİTLERİNİ DÜŞÜRDÜ

Ekonomi yönetiminin sıkılaşma hamlelerine devam etmesi beklenirken son günlerde ticari kredi faizlerinde artışı hız kazandı. Bazı bankaların ticari kredi limitlerini 100 bin TL'ye kadar ifade edildi. Merkez Bankası, geçen hafta kredi büyümesini yavaşlatacak sıkılaştırma adımlarını hayata geçirmişti.

MERKEZ’DEN YENİ BİR HAMLE GELDİ

Öte yandan bankalar kredi büyümesini sınırlama önlemleri kapsamında birey ve kurumların nakit avans limitlerini ve taksit sayılarını düşürdü. Merkez Bankası (TCMB), bugün de bankacılık sistemindeki TL likiditeyi sıkılaştırmak için yeni bir adım attı.

Yeni karara göre, TCMB, TL zorunlu karşılıkların bir kısmının bloke hesaplarda tesis edilmesine karar verdi. Bu adımla likidite sıkılaşması ve mevduat faizlerinin yukarı çıkması bekleniyor

LİMİT 100 BİN TL’YE KADAR DÜŞTÜ

Bir bankacılık kaynağı, "Ticari ve tarımsal kredilerde limitler düşürüldü. Örneğin ticari kredide 100 bin TL'ye kadar düştü limit" dedi. Üç bankacılık kaynağı piyasada ticari kredi faizlerinin yüzde 60 seviyelerine geldiğini belirterek, artışın sürebileceğini söylediler.

Geçen sene mayıs ayında yapılan genel seçimlerden önce yüzde 15'in altında olan TL ticari kredilere uygulanan ortalama faiz, TCMB verilerine göre mart ayının ilk haftasında yüzde 54'ün üzerindeydi.