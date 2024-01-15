BankPozitif’ten Moody’s değerlendirmesi: Beklentilerimiz doğrultusunda

15 Ocak 2024 11:30 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 11:34

BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, Moody's'in raporuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Moody's'in Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirmesi, ekonomide son dönemde atılan adımların olumlu etkilerinin görülmeye başladığını gösteriyor. Hükümetin uyguladığı sıkı para politikası ve yapısal reformlar, enflasyondaki düşüşün yanı sıra, makroekonomik dengelerin iyileşmesine de katkı sağlıyor. Bu gelişmeler, Türkiye'nin kredi riskini azaltıyor ve yatırımcıların ilgisini çekiyor. Moody's'in kararı da bu olumlu gelişmeleri yansıtıyor" dedi.

“MOODY’S KARARI PİYASALARDA DOPİNG ETKİSİ YAPACAK”

Kork, Moody's'in kararının, Türkiye ekonomisinin risk profilini iyileştirdiğinin ve yatırım ortamının daha da iyileşmesine katkı sağlayacağını vurguladı. Kararın yurtiçi piyasalara doping etkisi yapacağına işaret eden Erkan Kork, “Bugüne kadar Türkiye konusunda oldukça cimri davranan, zaman zaman objektiflikten uzak kararlar alan kredi derecelendirme kuruluşlarının olumlu tabloyu görmemezlikten gelmesi pek de mümkün değildi. Ülkemize uluslararası doğrudan yatırımların başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere hızlanacağını düşünüyorum. Küresel piyasalar tatil rehavetinden çıkarak rutine dönmeye başladı. TL varlıklar için yabancı yatırımcı girişlerinin hızlanacağı, yeni başarı hikayelerinin yazılacağı bir döneme giriş yapıyoruz” diye konuştu.

“EKONOMİ YÖNETİMİNİN YANINDAYIZ”

Ekonomi yönetiminin gerçekleştirdiği yatırımcı toplantılarının ise meyvelerini verdiğine vurgu yapan Kork, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve ekonomi yönetiminin yanındayız. Uygulanan politikaların başarıya ulaşması için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı yatırım yılı yüzyılı olarak anılacak. BankPozitif olarak 25’inci yaşımızı kutlayacağımız bu dönemde Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya ve reel sektöre güçlü destek vermeye devam edeceğiz.”