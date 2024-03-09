Başkent başka kentleri geride bıraktı, Ankara'da konut cep yakıyor

09 Mart 2024 15:01 - Güncelleme : 09 Mart 2024 15:26

Türkiye genelinde konut fiyat artışları Aralık 2023’te yüzde 1,15 ile 2019 Kasım ayından bu yana en yavaş artışı kaydetti. Buna karşın yüksek enflasyonla beraber maliyetlerin artması konut fiyatlarının yüksek seyretmesine neden oluyor. Ankara konut fiyat artışlarında başı çekiyor.

GÖÇ FİYATLARI ARTIRDI

TGRT Haber’den Merve Ayhan’ın haberine göre, asrın felaketinin ardından başkent yoğun göç aldı. 6 Şubat depremlerinin etkisiyle aldığı göç ve İstanbul gibi deprem riski altındaki şehirlerden taşınmalarla artan talep, başkentte konut fiyatlarını artırdı.

BİR YILDA YÜZDE 78 ARTIŞ

Başkent Ankara’nın deprem riski açısından daha güvenilir bir konumda yer alması hem depremzedelerin hem de deprem korkusuyla yaşayanların yönünü Ankara’ya çevirdi.

Böylelikle konut kira ve ev fiyatları rekor seviyelere yükseldi. Ankara’da son bir yılda fiyatlar yüzde 78 değer kazandı. Ankara’da konut piyasası İstanbul, İzmir ve Bursa’yı geride bıraktı.

DÜNYA KENTLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Konu hakkında açıklama yapan Ankara Tüm Emekçiler Esnaf Odası Başkanı şunları kaydetti: 1.5 yıl önce 1 milyona düşündüğümüz ev şu anda 3.5-4 milyon civarında. Ankara dünyada konut fiyatlarında en fazla artış gösteren il olarak şampiyon oldu.

11 ilden Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya’dan yoğun bir şekilde Ankara’ya göç ettiler. Diğer illere nazaran Ankaramızda daha çok depremzedeyi misafir ediyoruz. Ankara güvenli bir ortamda olduğu için tercih edilen bir il.

VATANDAŞ ARTIŞLARDAN ŞİKAYETÇİ

Öte yandan Ankaralılar da fiyat artışlarından şikayetçi. Görüşlerine başvurulan bir vatandaş, “Kirada otursam aç kalırım” derken bir başkası "İstanbul’dan buraya çok büyük akım var, nüfus yoğunluğu artıkça kiralar yükseliyor" dedi.