Başkent’te kritik saatler! Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan, Türk-İş'i ziyaret etti

27 Aralık 2023 16:00 - Güncelleme : 27 Aralık 2023 16:40

Asgari ücrette nefesler tutuldu. Milyonların zammı için Başkent’te yoğun trafik yaşanıyor. Toplantıya dakikalar kala gözler Beştepe’den gelecek yeni asgari ücret tutarı ile ilgili açıklamaya çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taraflara yaptığı davet ile milyonların maaş zammını belirleyecek toplantı bugün saat 16.30'da Beştepe'de gerçekleştirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, heyecanla beklenen toplantı öncesi işçi temsilcisi TÜRK-İŞ'e gitti. Bakan Işıkhan ile TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüşme gerçekleştiridi.

BAKAN IŞIKHAN, TÜRK-İŞ'TE

Toplantı öncesi kritik bir gelişme yaşandı. Bakan Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında TÜRK-İŞ'i ziyaret etti. Bakan Işıkhan'ı, TÜRK-İŞ Genel Merkezi girişinde, Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve Nazmi Irgat karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Işıkhan'ın TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamına dair görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi. Bakan Işıkhan'a ziyarette, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş da eşlik etti.

"İSTİŞARELER DEVAM EDİYOR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantı sonrası "İstişareler devam ediyor, belli olunca resmi açıklama yapacağız." açıklamasını yaptı.

TÜRK-İŞ BAŞKANI: BUGÜNE KADAR RAKAM KONUŞMADIK

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşme sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Atalay hala bir rakam konuşulmadığını söyledi.

Atalay, "Bugüne kadar tam 28 gün geçti hiç rakamla ilgili bir şey konuşmadık. Rakamı şimdi söyleyeceğiz. Orada Cumhurbaşkanımız sorduğunda, biz orada talebimizi söyleyeceğiz. Bugün rakam açıklanır mı bilmiyorum. Uzlaşırsak masada oturur konuşuruz. Uzlaşamazsak biz yokuz bu işin içinde deriz, olur biter. Burada kimsenin vebaline girecek halimiz yok. Komisyon ne derse onu yapıyoruz. Zaten bu komisyon adil bu komisyon" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETTE KRİTİK SAAT BELLİ OLDU

Asgari ücrete ilişkin kritik görüşme bugün saat 16.30'da Beştepe'de gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki tarafları arayarak davet etti. İşçi, işveren tarafı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantıda yer alacak.

ZAMMI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek asgari ücrete yapılacak zammı kamuoyuna bizzat açıklaması bekleniyor.