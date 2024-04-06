Bayram coşkusu renkli şekerlerle tezgahlara taştı! Fiyatlar belli oldu

06 Nisan 2024 18:00 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 18:10

Dursun Özbek'ten Süper Kupa öncesi Fenerbahçe açıklaması: Keşke onlar da burada olsa

Dursun Özbek'ten Süper Kupa öncesi Fenerbahçe açıklaması: Keşke onlar da burada olsa

Ramazan Bayramanı’na sayılı günler kala vatandaşlar ve esnaf, bayramın en tatlı habercisi olan şeker ve çikolataları şimdiden tezgahlara taşıdı. Marketlerde ve alışveriş merkezlerinde kurulan stantlar, birbirinden lezzetli ve göz alıcı ürünlerle dolup taştı.

600 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Kilosu 100 TL ile 600 TL arasında değişen fiyatlara sahip çikolatalar, her bütçeye uygun seçenekler sunuyor. Vatandaşlar, bu zengin çeşitlilik karşısında karar vermekte zorlanıyor, her birinden tatmak istiyor.

Bayramın yaklaşmasıyla birlikte artan talep, esnafın yüzünü güldürdü. Yoğunluktan memnun olan esnaf, bu yıl da bayramın tatlı bir şekilde geçeceğine inanıyor.

BAYRAMDA ALINACAK ŞEKERLER HANGİLERİ?

Şekerlemelerin klasik lezzetleri, bu sene de tezgahların gözdesi. Lokum, akide şekeri, jelibon ve drajeler, bayram coşkusuna renk katıyor. Çikolata severler için de bitter, sütlü ve fındıklı çikolataların yanı sıra, özel tasarımlı pralinler ve trüfler de mevcut.

BAYRAM ALIŞVERİŞİ KEYFİ

Aile büyükleri ve çocuklar için şeker seçmek, bayram alışverişinin en keyifli anlarından biri. Herkesin zevkine uygun bir şeyler bulmak mümkün. Çocuklar, rengarenk drajeler ve jelibonlara bayılıyor. Yetişkinler ise klasik lezzetlerin yanı sıra, özel tasarım çikolataları tercih ediyor.

KÖYDEN GELENLER 10 KİLO ALIYOR

Tezgahta 100 çeşitten fazla şeker ve çikolata çeşidi bulundurduklarını aktaran Furkan Yaşar isimli esnaf, "Ramazan Bayramına sayılı günler kaldı. Vatandaşlardan çok fazla talep var. Kilosu 100 TL ile 600 TL arasında değişen şeker fiyatlarımız mevcuttur. Köylerden gelen ailelerimiz var. Onlar genellikle 10 kilodan fazla şeker alıyor” dedi.

“FİYATLAR PAHALI”

Bayram için 15 kilo şeker alacağını ifade eden Zülküf Çelik isimli vatandaş, "Bizler bayram alışverişine geldik. Her taraf cıvıl cıvıl. Herkeste bir bayram telaşı var. Kalabalık bir aileyiz. Onun için her bayram 10 ila 15 kilo arasında şeker alıyoruz. Fiyatlar biraz pahalı ama olsun biz şekerimizi alıyoruz” ifadelerini kullandı.