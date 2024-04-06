Bayram öncesi et fiyatları frenlenemiyor! Kıymanın kilosuna rekor zam geldi

06 Nisan 2024 16:11 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 16:12

Ramazan Bayramı öncesinde ete gelen zamlar cepleri vurdu. Hem kuşbaşı et hem de kıymanın kilosuna ikinci zam geldi.

KIRMIZI ET FİYATLARI UÇUŞA GEÇTİ

TÜİK verilerine göre, mart ayında fiyatı en çok artan ürünlerde ilk sıralarda kuzu ve dana eti geldi. İstanbul'da kasaplarda bir kilo kıymanın fiyatı ilçeden ilçeye değişirken etin kilosu ortalama 600 liraya yükseldi. Mart ayı zam şampiyonları sıralamasında fiyatı yüzde 18,58 artan kuzu eti ikinci, fiyatı yüzde 14,65 artan dana eti üçüncü sırada geldi.

“VATANDAŞ KIRMIZI ETE ULAŞMAYACAK”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, kırmızı et fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. “Peş peşe gelen zamlarla bu bayram da vatandaş kırmızı ete ulaşamayacak" diyen Adem, şunları kaydetti:

“Görünen o ki kırmızı ete ulaşmak daha da zorlaşacak. Çünkü et fiyatları frenlenemiyor. Bayrama sayılı günler kala kırmızı ete ikinci kez zam geldi. Ulusal Kırmızı Et Konseyi'nin 4 Nisan 2024 tarihli kombine ve kesimhanelerden alınan haftalık raporunda İç Anadolu Bölgesinde dana karkas etinin kilogram fiyatı 32 TL 70 kuruş, kuzu karkas etinin kilogram fiyatı ise 11 TL 40 kuruş arttı. Buna göre, dana kesim fiyatı 324,04 TL’den 330,57 TL’ye, kuzu kesim fiyatı da 400,41 TL’den 401,59 TL’ye yükseldi.”