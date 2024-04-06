Bayram sonrası Meclis’te ana gündem ekonomi! İşte Bakan Şimşek'in masasındaki 4 kritik madde

06 Nisan 2024 15:37 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 15:38

Ramazan Bayramı’nın ardından Meclis yoğun mesaisine devam edecek. Ana gündem maddeleri ‘ekonomi’ olacak TBMM Genel Kurulu’nda yeni düzenlemeler için yoğun çalışmalar yapılacak.

Sabah’ın haberine göre, hükümetin ilk hedefi ‘tek haneli enflasyon’ olacak. Bu nedenle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek seçim sonrası için yol haritasını belirledi. Bayram sonrası 5 düzenleme Meclis’e gelecek.

MAAŞLAR ENFLASYON KARŞISINDA ERİDİ, HÜKÜMET DÜĞMEYE BASIYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kalıcı refah artışının olmazsa olmazını tek haneli enflasyon olarak belirledi. 'İşçinin, emeklinin ve memurun ücretlerine yapılacak zamlarla alım gücü artsa bile bunun enflasyon karşısında erimesi nedeniyle refah artışı gerçekleşemez' düşüncesinin hakim olduğu

BAKAN ŞİMŞEK’İN MASASINDA 4 KRİTİK MADDE VAR

Bakan Şimşek'in ajandasında 4 kritik madde var:

“Temmuz ayında emekli ve memur zammı, aralık ayında da yeni asgari ücret belirlenecek.

Sıkı para politikası ve koordineli maliye politikalarıyla enflasyonun beli kırılacak ve artan alım gücü korunacak. Böylece kalıcı refah artışının temelleri atılmış olacak.

Sürdürülebilir ekonomik büyüme için ihracat teşvik mekanizmalarının güçlendirilerek Türkiye'nin pazar payı genişleyecek.

Kamuda harcama kontrolü yaparak tasarruf ön planda olacak.”

MECLİS YOĞUN GÜNDEMLE AÇILACAK

Meclis’in gündemine gelecek 5 düzenleme ise şöyle:

Kripto para yasasında sona gelindi. Meclis'teki ilk yasal düzenlemelerden biri olacak.

Meclis'te enerji ve turist rehberliği alanlarında iki yasa teklifi masada olacak.

Vergi istisnaları ve indirim oranları masaya yatırılacak.

Yüzde 25 kira artışı sınırının kaldırılması değerlendirilecek.

Kayıt dışılıkla mücadele kapsamında bundan sonraki tüm kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerine taşınması masada bulunuyor.