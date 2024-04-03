Bayram tatili uzadı, yerli turist Yunan adalarına koştu! Otel fiyatları cep yakıyor

03 Nisan 2024 14:06 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 14:15

Yunan adalarına kapıda vize uygulaması 1 Nisan itibariyle başladı. 9 günlük bayram tatilinde Türk turistlerin tatil listesine ilk sıralarda Yunan adaları yerleşti. Turizmciler binlerce Türk turistin 10 Yunan adasına bayram yaptıracağını öngörüyor.

BAYRAMDA 20 BİN TURİST BEKLENİYOR

Sakız, Middili, Rodos, Samos,Kos, Meis, Patmos, Leros, Kalimnos, Simi adalarını önceki bayram 10 bine yakın yerli turist ziyaret etti. Bu bayramsa beklenti çok daha yüksek. Yunan adaları feribotlarının doluluk oranı yüzde 80’lere çıktı. Bu verilere dayanarak bavulunu alan yaklaşık 20 bin turistin tatilde Yunan adalarını tercih edeceği düşünülüyor.

ODA FİYATLARI TALEP NEDENİYLE ZAMLANDI

Ekonomi Gazetesi’nden Selenay Yağcı’nın haberine göre, yaklaşık 23 binden fazla tesisin gecelik oda fiyatları bayram tatilinin uzamasıyla birlikte arttı. Geçen yıl bayramda ortalama bin 708 TL olan oda fiyatı bu bayram 2 bin 777 TL’ye yükseldi. Bodrum’da 4 gecelik tatil fiyatları denize yakın oda+kahvaltı konaklama türünde 4 bin TL-5 bin TL bandından başlıyor, orta üst segmentte 25 bin TL’ye kadar çıkıyor. Bayram haftasına 4 gecelik aynı tipte konaklamalar için ücretler 10 bin TL’den 40 bin TL’ye kadar çıkıyor. Pansiyon türlerinde en düşük 1000 TL civarında gecelik fiyatlar bulunabiliyor.

YUNAN ADALARI DAHA EKONOMİK

Türk turistler bayramda en çok Midilli, Sakız, Kos, Rodos ve Meis adalarına talep gösteriyor. Bu adaları tercih etmesinin en büyük nedeniyse yurt dışındaki diğer tatillere göre daha ekonomik olması.

VİZESİZ ROTALAR YERLİ TURİSTİ ÇEKTİ

Henüz sezon açılmadığı için Yunan adalarında 4 yıldızlı bir otelin ortalama günlük kişi başı oda fiyatı 50 ile 70 Euro arasında değişiyor. Konaklama fiyatlarının sezon açılınca daha da artması bekleniyor.

BAYRAM TATİLİ UZADI AMA PLANLAR 3 GÜNLÜK YAPILIYOR

Bayram tatili için planlanan seyahatlerin yüzde 73’ü iki kişilik olurken, tatillerin yüzde 50’sinden fazlasının iki ya da üç günlük seyahatler şeklinde planlanıyor. Bayram tatilinin uzatılmasıyla yurt içi tercihler ücretlerde yüksek kaldı. Vizesiz rotalara bir seyahat planı yapma daha uyguna gelince yerli turist dışarıyı tercih etti.