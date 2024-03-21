Benzin ve motorinden sonra otogaza da zam! Bu gece tabela değişecek

21 Mart 2024 12:41 - Güncelleme : 21 Mart 2024 12:49

Brent petrol fiyatları 85 doların üzerindeki seyrine devam ediyor. Küresel gelişmelerle beraber artan petrol fiyatları ve yükselen döviz kurları sonrası otogaza zam geleceği öğrenildi.

GÜÇLÜ SEYRİNE DEVAM EDİYOR

Brent ham vadeli işlemleri perşembe günü varil başına yaklaşık 86,5 dolara yükseldi. ABD ham petrol ve benzin stoklarının geçen hafta azalmasıyla petrol, önceki oturumdaki kayıplarının bir kısmını telafi etti.

ABD STOK VERİLERİ BELLİ OLDU

EIA verileri, ABD ham stoklarının geçen hafta 1.952 milyon varil düştüğünü ve 13.000 varillik artış tahminlerine meydan okuduğunu gösterdi. ABD benzin stokları da geçen hafta 3,331 milyon varil düşüş göstererek 1,35 milyon varillik düşüş tahminlerinin çok üzerinde gerçekleşti.

PAZARDAKİ DARALMA ARTTI

Ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın bu yıl üç faiz indirimi beklentisini yinelemesinin ardından risk hissiyatında iyileşme görüldü. Avrupa'da, Ukrayna'nın Rus rafinerilerine düzenlediği drone saldırıları arz endişelerini artırmaya devam etti.

Saldırılar, Rusya'nın rafineri kapasitesinin yaklaşık %10'unun kapatılmasına neden oldu ve OPEC+ üretim kesintilerinin yanı sıra pazardaki daralmayı da artırdı.

OTOGAZA ZAM

Benzine 1 lira 37 kuruş, motorine ise 1 lira 13 kuruş olarak gelen zammın ardından benzinin ve motorinin litresi 43 liranın üstüne çıktı. Sektör temsilcilerin alınan bilgilere göre, Yarından geçerli olmak üzere otogaz grubunda 45-50 kuruş fiyat artışı bekleniyor. İstanbul'da otogazın litresi 21,95 liradan satılıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43.36 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 42.96 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21.43 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43.45 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43.03 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21.95 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 44.21 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 43.85 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 21.85 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir’de benzin litre fiyatı: 44.41 TL

İzmir’de motorin litre fiyatı: 44.05 TL

İzmir’de LPG litre fiyatı: 21.51 TL