Benzin ve motorine zam geliyor! Gece yarısı geçerli olacak

14 Mart 2024 08:21 - Güncelleme : 14 Mart 2024 10:07

Zam üzerine zam gelen akaryakıt sektöründe fiyatlar oynamaya devam ediyor. Sürücüler, sıkça değişen benzin ve motorin fiyatlarındaki son durumu yakından takip ederken tabela yine değişiyor. Petrol fiyatlarında yaşanan küresel ölçekli geri çekilme Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının yalnızca bir miktar düşüş göstermesine neden olurken, sektör kaynakları 15 Mart 2024 tarihi itibarıyla benzin ve akaryakıt fiyatlarında büyük bir artış yaşanacağını belirtti.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının verdiği bilgilere göre, bu gece itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarına büyük bir zam gelecek.

Yeni bir değişiklik yapılmaması halinde, 15 Mart tarihi itibarıyla geçerli olacak yeni tarifede benzinin litresi 1,60 TL, motorinin litresi ise 1,25 TL zamlanmış olacak.

Artış sonrası oluşması beklenen fiyat tablosu şu şekilde:

Benzin (İstanbul Avrupa) - 42,13 TL

Benzin (İstanbul Anadolu) - 42,04 TL

Dizel (İstanbul Avrupa) - 42,02 TL

Dizel (İstanbul Anadolu) - 41,95 TL

Benzin (Ankara) - 42,86 TL

Dizel (Ankara) - 42,76 TL

Benzin (İzmir) - 43,36 TL

Dizel (İzmir) - 42,96 TL