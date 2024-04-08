Beş ayın zirvesinden döndü! Petrolde ibre aşağı

08 Nisan 2024 10:30 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 10:31

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 90 doların üstünü test ettikten sonra yaşanan gelişmelerle beraber 89,74 dolara düştü.

FİYATLARDA İSRAİL ETKİSİ

Petrol fiyatları, jeopolitik gerilim ve arz endişelerinin etkisiyle son 5 ayın en yüksek seviyesini test etti. Dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun zaferin yakın olduğunu ve güney Gazze'den bazı birlikleri çıkaracağını söylemesinin ardından bayram öncesi Hamas ile olası bir ateşkes konusunda diyaloğu yenileme taahhüdünde bulunmasıyla düşüş gösterdi.

SAVAŞ ENDİŞELERİ AZALDI

Bu durum, son haftalarda petrol fiyatlarında önemli bir artışa neden olan, uzun süredir devam eden savaş endişelerini azaltarak petrol fiyatlarının düşmesinde etkili oldu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin zamanlaması ve büyüklüğüne ilişkin belirsizlik devam ederken, bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve Avrupa Merkez Bankasının faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Brent petrolde teknik olarak 90,11 ile 89,83 dolar aralığının direnç, 89,39 ile 89,23 ​​​​​​​dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Mizuho Bank Asya Ekonomi Ve Strateji Başkanı Vishnu Varathan, “Gazze'den asker çıkarma imtiyazı, İran'ın dahil olduğu daha doğrudan çatışmalara ilişkin süregelen tehditleri göz ardı etmeye yetmiyor” dedi.