BES’te ödeme tarihi ertelendi! Evlilik, konut alımı ve doğal afet için geri alacaklar dikkat

21 Mart 2024 10:42 - Güncelleme : 21 Mart 2024 10:46

Emeklilik sistemi sil baştan yenileniyor! Kök aylık değişikliği ve yaşa göre maaş geliyor

Emeklilik sistemi sil baştan yenileniyor! Kök aylık değişikliği ve yaşa göre maaş geliyor

BES sisteminden çıkmadan konut alımı, evlenme, doğal afet ve eğitim gibi durumlarda birikiminin yüzde 50'sini kullanılabilmesini düzenleyen yönetmelikte tarih değişikliğine gidildi.

KISMİ ÖDEMELER 1 TEMMUZ’DA BAŞLIYOR

Bireysel emeklilik sisteminde katılımcıların kısmı ödeme alabilmesine yönelik uygulama 1 Temmuz’da başlayacak.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan "Bireysel Emeklilik Sisteminde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 26 Mart'ta başlaması planlanan kısmen ödeme yönetmeliği 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

ÖDEMELERİN YÜZDE 50'Sİ GERİ VERİLİYOR

Söz konusu yönetmeliğe göre, bireysel emeklilik sistemindeki kısmen ödeme hakkını en az 5 yıl kullanmamış katılımcılar, bu süre içinde, başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan aylık brüt asgari ücret tutarının en az 5 katı kadar katkı payı ödediği sözleşmesinden, belirli koşullarda birikiminin yüzde 50'sine kadar olan tutarın evlilik, konut alımı, eğitim ve doğal afetler nedeniyle kısmen ödenmesi için emeklilik sigortası şirketine başvurabiliyor.