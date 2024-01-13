Binlerce metal işçisini ilgilendiriyor, MESS ücret artışını revize etti

13 Ocak 2024 17:05 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 17:05

Yaklaşık 140 bin metal işçisinin maaş zamlarını mali ve sosyal haklarını belirleyen MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi’nden anlaşma sağlanamadı. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), anlaşma sürecinin hızlanmasını sağlamak adına dördüncü teklifini 13 Ocak 2024 tarihinde çalışanları temsil eden Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş Sendikaları’na iletti.

İLK ALTI AY İÇİN YÜZDE 73

Bloomberg’te yer alan habere göre, MESS, yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında bir an önce anlaşmanın sağlanması için 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olan ilk 6 ay için yüzde 73 oranında artış teklif etti.

Konuya ilişkin Türk Metal Sendikası tarafından yapılan açıklamada “MESS’in daveti üzerine 13 Ocak 2024 tarihinde Merkez Ofislerinde gerçekleşen toplantıda işveren tarafı; 1 Eylül 2023'ten geçerli olmak üzere ilk 6 ay için saat ücretlerine önce yüzde 32 zam yapılmasını, yüzdelik zam uygulandıktan sonra saat ücretlerine seyyanen 20,5 TL zam yapılmasını, daha sonra ise 10 yıllık kıdemle sınırlı olmak üzere yine saat ücretlerine her kıdem yılı için 1,5 TL zam yapılmasını teklif etmiştir. MESS'in teklif ettiği bu zam paketinin ortalama ücrete toplam getirisi yüzde 73 oranındadır" denildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

"MESS ayrıca sosyal yardımlara 1 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık yüzde 90 oranında zam teklif etmiştir. Sonraki altı aylar için ücretlere, ilgili altı ayın enflasyonu oranında, sosyal haklara ise yıllık enflasyon oranında artış teklifini yinelemiştir.

Ayrıca MESS, sözleşmenin 3 yıllık olması, tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasının kaldırılması, ikramiyelerin işe gelinemeyen günler için kesilmesi başta olmak üzere, kazanılmış haklarımızı geriye götürecek tekliflerini ise masada tutmaya devam etmiştir. Heyetimiz yapılan teklifleri kabul etmeyerek görüşmeyi sonlandırmıştır"