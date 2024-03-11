Bir tanesi ada satın alıyor! Dünyanın en değerli bozuk paralarının değeri şaşırttı

11 Mart 2024 16:08 - Güncelleme : 11 Mart 2024 16:21

Yükselen enflasyon oranları, ülkenin mali durumu ve finansal sisteminde yaşanan gelişmeler paranın değerini belirler. Dünyanın en değerli paraları ABD doları ve avro olarak bilinirken bazı madeni paralar rekor fiyatlara sahip. Öyle ki bazılarının değeri 3.1 milyon sterline kadar çıkıyor. Bu paraların açık artırma değerleri ise neredeyse Orta Amerika kıyılarından bir ada satın alabilecek seviyede.

İşte dünyanın en değerli paraları…

1794 GÜMÜŞ DOLARI

Bu, ABD federal hükümeti tarafından basılan ilk dolarlık madeni para. Para, şimdiye kadar satılan en pahalı madeni para sıralamasında üst sırada yer alıyor. Ön tarafta dalgalı saçlı Lady Liberty profili bulunurken, arka tarafta bir Amerikan kartalı görülüyor.

1794 dolarından günümüzde sadece 120 ila 130 tane kaldığı tahmin edilirken madeni para 2022'de açık artırmada 12 milyon dolara satıldı.

1787 BRASHER DOUNLOON

Brasher Doubloon, 18. yüzyılın sonlarında New Yorklu kuyumcu ve gümüşçü Ephraim Brasher tarafından yapıldı. ABD için basılan ilk altın para oldu. 2011 yılında yapılan bir satışta, göğsünde Brasher'ın imzası olan EB yazan doublonun bir versiyonu yaklaşık 7,4 milyon dolara satıldı.

723 EMEVİ ALTIN DİNARI

723 Emevi altını dinarı, en değerli İslam paralarından biridir. Emevîler döneminde basılan 723 tarihli altın para, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen müzayedede, 2019 yılında 3.1 milyon sterline satıldı. Müzayedeye telefonla katılan ve ismi açıklanmayan alıcı, vergilerle birlikte toplam 3.7 milyon sterlin ödedi. Para, şimdiye kadar açık artırmada satılan en pahalı ikinci para oldu.

1933 SAİNT-GAUDENS DOUBLEEAGLE ABD

Para, 1933 yılında 445.500 sikke basıldı. Buna karşın hiçbir zaman piyasaya sürülmedi. Başkan Franklin Roosevelt paranın basıldığım yıl altın biriktirmeyi yasakladı. Basılan bu paraların iki tanesi hariç hepsinin eritilmesi istendi.

Ancak paraların tam 20 tanesi çalındı. Paraları bulmak için çalışmalar başlatıldı. Bu sırada paralardan bir tanesi Mısır Kralı Faruk’un koleksiyonuna girdi. Kral Faruk tahtan indirilince eşyaları açık artırmada satıldı. Ancak para ortadan kaybolmuştu. Paralar bir diğeri ise Dünya Ticaret Merkezi’ndeki hazine kasalarında saklandı ve 30 Temmuz 2002’de madeni para açık artırmada 6,6 milyon dolara satıldı.

1943 LİNCOLN BAŞLI BAKIR PENNY

Amerikan İç Savaşı’nda silah yapımı için bakır ihtiyacı doğdu. Bu nedenle kuruşlar çelikten yapılmaya başlandı. Ancak garip bir şekilde ABD Darphanesi para yapımı aşamasında yanlıkla bakırdan bir parti para bastı. Koleksiyoncular tarafından saklanan iç savaştan kalma paralar 10.000 dolar değerinde.