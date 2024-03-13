Bir ülke daha euroya geçiyor, IMF'den açıklama geldi

13 Mart 2024 09:47 - Güncelleme : 13 Mart 2024 09:48

Bulgaristan, 2025'te para biriminde avroya geçmek üzere hazırlık çalışmalarını sürdürürken Uluslararası Para Fonu (IMF) Direktörü Kristalina Georgieva konuyla ilgili açıklama yaptı. Bulgar basınına konuşan Georgieva, "Tarih konusunda kesin bir şey söyleyemem, bence önemli olan 2025 yılında Bulgaristan'ın Avro Bölgesi'nde yer alması ve bu gerçekçi bir hedef." dedi.

BULGARİSTAN'IN CAZİBESİ ARTABİLİR

Ülke için avroya geçişinin "esaslı ve stratejik bir öncelik olduğunu" bildiğini belirten Georgieva, "Bu yolla Bulgaristan ekonomisinin rekabet gücünü artırabilir, ticaret ve finans alanındaki işlem maliyetlerini azaltabilir, ekonominin bazı sektörleri için Bulgaristan'ın cazibesini arttırabilir ve ülkeye yatırım akışını daha cazip hale getirebiliriz." ifadesini kullandı.

Bulgaristan'ın, Avro Bölgesi'ne geçmek üzere elinden geleni yaptığına işaret eden Georgieva, "Bence ülkenin yıl sonuna kadar bu göstergeleri karşılaması için iyi koşullar var. Bu da gelecek yıl bir tarihte Avro Bölgesi'nde olabileceği anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

LEVA'DAN AVROYA GEÇİŞ

IMF Başkanı Georgieva, Bulgaristan'da bu yıl ekonomik büyümenin yüzde 2,7 civarında olmasını, enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 4'ün altına düşmesini beklediğini aktardı. Bulgaristan Ulusal İstatistik Enstitüsüne göre, ülkede 2023'te yıllık enflasyon yüzde 9,5, 2024'ün ocak aynıdaki enflasyon ise yüzde 3,8 oldu. Bulgaristan Parlamentosu, şubatta kabul ettiği Merkez Bankası Kanunu'nda, ülkenin para biriminde levadan avroya geçiş sürecinde yapılacak çalışmaları belirlemişti.