Bir yılda yüzde 90 kazanç! Gözler ABD'den gelecek veride, altın yükselecek mi?

11 Ocak 2024 10:01 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 10:02

Tüm piyasaların gözleri bugün ABD’de açıklanacak olan enflasyon rakamlarına çevrildi. Ons ve gram altın fiyatlarını yakından ilgilendiren TÜFE rakamlarının açıklamasının ardından Fed faizlerinin seyri de belli olacak. Gram altın Kapalıçarşı piyasasında 2 bin 50 lira civarında alıcı buluyor.

ENFLASYON RAKAMLARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Altın, perşembe günü ons başına 2.030 dolara yükseldi. Altın fiyatları enflasyon verilerine odaklanan piyasaların temkinli davranması ve doların gerilemesinden faydalandı. Piyasalar aralık ayında manşet enflasyonun %3,1'e yükselmesini beklerken çekirdek enflasyon oranının Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviye olan %3,8'e düşmesi bekleniyor.

Yatırımcılar geçtiğimiz hafta yüzde doksan oranında Fed’in para politikasının genişlemeye başlayacağına yönelik beklentileri yüzde 64’e düştü. Bazı analistler, ABD istihdam piyasasının sıkı kalması ve enflasyonun merkez bankasının %2 hedefinin üzerinde kalması nedeniyle Mayıs ayının gevşeme döngüsünün başlangıcı olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu öne sürdü.

ALTIN BİR YILDA YÜZDE 90 KAZANDIRDI

Altın fiyatları yükselişini sürdürerek yatırımcısının ilgisini çekmeye devam ediyor. 2023’ün Ocak ayında bin 100 lira seviyelerinde fiyatlanan gram altın bugün Kapalıçarşı’da 2 bin 50 liradan satılıyor. Son 1 yılda yaklaşık yüzde 90 getiri sağlayan altın güvenli liman olarak da ilgi çekiyor. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 3 bin 372 liradan, yarım altın 6 bin 735 liradan, tam altın 13 bin 426 liradan alıcı buluyor.

BİRİKİMİNİ KORUMAK İSTEYENLER ALTIN ALDI

Altın fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Kapalıçarşı’dan kuyumcu Anıl Şengül, ‘‘Kapalıçarşı’da gram altın 2 bin 50 lira civarında alıcı buluyor. Geçen seneye göre altın yüzde 90 civarında artış gösterdi. Enflasyondan korunmak isteyen vatandaşların altına yöneldiğini gördük. Sarrafiye grubu altınlara talep var, yatırım amaçlı alındığı için işlemesiz altınlar tercih ediliyor’’ dedi.

Altının yükseliş nedenlerinden de bahseden Şengül, ‘‘Tüm dünyada enflasyon sorunu var. İsrail’in Filistin’e saldırıları var. Geçen sene de Rusya - Ukrayna savaşı altına yükseliş olarak yansıyordu. Küresel riskler nedeniyle altın fiyatları artıyor. Altın bu dönemlerde güvenli liman olarak dikkat çekiyor’’ diye konuştu.