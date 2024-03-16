BİSAM hesapladı! Açlık sınırı asgari ücrete dayandı

16 Mart 2024 02:07 - Güncelleme : 16 Mart 2024 02:10

Açlık ve yoksulluk araştırması raporu yayımlandı. Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi'ne (BİSAM) göre şubat ayında açlık sınırı 16 bin 100 lira, yoksulluk sınırıysa 55 bin 691 lira oldu.

GIDA İÇİN MİNİMUM ASGARİ ÜCRET GEREKİYOR

BİSAM, Şubat 2024 raporunu dört kişilik ailenin sağlıklı ve dengeli beslenme kriterlerine göre hazırladı.

Buna göre şubatta açlık sınırı 16 bin 100 lira oldu. Bu, yalnızca gıda için gereken minimum tutar. Diğer giderlerin de hesaplandığı yoksulluk sınırı ise 55 bin 691 liraya yükseldi.

SADECE MUTFAK HARCAMASI 26 BİNE DAYANDI

Rapora göre tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamaları ile diğer masrafları için 25 bin 568 lira gerekiyor.

Türkiye'de bu yıl asgari ücret 17 bin 2 lira olarak uygulanacak ve yıl içinde ikinci zam gelmeyecek.