BIST 100 endeksinden tarihi rekor!

05 Nisan 2024 17:06 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 17:16

Borsa İstanbul Bıst 100 endeksi gün içinde rekor seviyeleri geride bıraktı.

GÜNLÜK ARTIŞ YÜZDE 4

Endeks 9 bin 525 seviyesiyle tarihi rekorunu kırarken günlük artış yüzde 4'ü aştı. Sektörel endeksler bazında bakıldığında sanayi endeksindeki yüzde 4'ü aşan yükseliş dikkat çekti.

Bankacılık endeksinde ise yüzde 3'lük artış görüldü. Gün içinde fiyatlamalara yön veren haber akışlarından biri Yapı Kredi'de hisse alımına ilişkin görüşme haberi oldu.

YAPI KREDİ SATILACAK İDDİASI ETKİLİ OLDU

Bloomberg'in haberine göre First Abu Dhabi Bank PJSC, Yapı Ve Kredi Bankası’ndan potansiyel hisse alımı için görüşme yapıyor. Görüşmelerin erken aşamada olduğu belirtildi.

KOÇ HOLDİNG’TE AÇIKLAMA

Koç Holding KAP’a yaptığı açıklamada Abu Dabi merkezli FAB’ın Yapı Kredi ile hisse alımı görüşmeleri yürüttüğüne dair Bloomberg haberine ilişkin “Holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik çalışma ve görüşmeler her zaman yapılabilmekte” denildi.

Açıklamada “Bu kapsamda, medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak SPK Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte herhangi bir gelişme bulunmamakta olup, işbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı.



