Bitcoin 47 bini test etti, İngiliz bankadan rekor tahmin geldi

09 Ocak 2024 11:48 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 11:54

Kripto para piyasalarında ETF kararı beklenirken İngiltere merkezli Standard Chartered, Bitcoin için 2025 yılına yönelik yeni bir tahminde bulundu.

TAHMİNİNİ 100 BİN DOLAR ARTIRDI

Banka, spot Bitcoin ETF'lerinin onaylanması halinde Bitcoin'in 2025 yılına kadar 200 bin dolara yükseleceği öngörüsünde bulundu. Banka daha önce yaptığı değerlendirmesinde Bitcoin için 100 bin dolar tahmininde bulunmuştu. Bankanın yeni tahminin ise spot Bitcoin ETF'lerinin 50-100 milyar dolarlık giriş çekebileceği beklentisine dayandırıldığı bildirildi.

4 KATTAN FAZLA ARTMASI GEREKİYOR

Standard Chartered Dijital Varlıklar Başkanı Geoff Kendrick ve analist Suki Cooper'ın konuyla ilgili raporunda önemli ifadelere yer vererek "ETF ile ilgili girişler beklediğimiz gibi gerçekleşirse, 2025 sonunda 200 bin dolar yakın bir seviyenin mümkün olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Analistler, ETF onaylarının Bitcoin'e katılımı normalleştirmek için dönüm noktası olacağını ifade ettiler. Bankanın öngörüsünün gerçekleşmesi için ise Bitcoin'in 4 kattan fazla artması gerekiyor.

GÖZLER SEC KARARINDA

Piyasalar ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun yaklaşan karar tarihini bekliyor. Kurumun, ARK ve 21 Shares başvurusu için 10 Ocak'a kadar karar vermesi gerekiyor. Piyasalar ise SEC'nin ETF'lere onay vereceğine ilişkin iyimser bir tutum sergiliyor.

SEC Başkanı Gary Gensler ise son olarak kripto para yatırımcılarına uyarılarda bulunarak varlık yatırımı veya hizmeti sunanların federal menkul kıymet yasaları da dahil geçerli bazı yasalara uymayabileceğine işaret etti. Gensler ayrıca kripto varlıklara yatırım yapanların, yatırımlarıyla bağlantılı olarak önemli bilgilerden ve diğer önemli korumalardan mahrum kalabileceklerini anlaması gerektiğinin önemine vurgu yapmış ve yatırımların bu ölçüde yapılması gerektiğine işaret etmişti.