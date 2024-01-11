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Bitcoin durduralamıyor! ETF yükselişi: 49 bin dolara yaklaştı
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11 Ocak 2024 18:09 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 18:10

Bitcoin durduralamıyor! ETF yükselişi: 49 bin dolara yaklaştı

Kripto para piyasalarında yükseliş devam ediyor. ETF onayının ardından Bitcoin, 49 dolar bandına kadar çıktı. Ethereum ise 2.700 dolara kadar geldi.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: NTV
Bitcoin durduralamıyor! ETF yükselişi: 49 bin dolara yaklaştı
Borsa

Dünya para piyasalarında kripto para ABD'de spot Bitcoin ETF'lerinin onaylanmasının ardından yukarı yönlü seyir devam ediyor.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 5'e yakın yükselişle 49 bin dolara yaklaştı. Ethereum ise yüzde 3'ün üzerinde primlendi ve 2.670 dolardan alıcı buldu.

MART 2022'DEN SONRA EN YÜKSEK SEVİYE

İlk spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının işlem görmeye başlamasıyla alımlar hızlandı. Wall Street'in açılış ziliyle birlikte Bitcoin, 48 bin 800 doları aştı. Bitcoin, Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyelerini kaydetti.

BİTCOİN İŞLEM HACMİ 57 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

Coingecko verilerine göre son 24 saatte Bitcoin işlem hacmi 57 milyar dolara yaklaştı. Bu rakam bankacılık krizinin yaşandığı mart ayından bu yana yaklaşık 10 ayın en yüksek hacmi olarak kaydedildi.

SEC Başkanı Gary Gensler, ürünlerin menkul kıymet borsalarında listeleneceği ancak yakından takip edeceklerini ifade etmişti.

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Borsa
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