Bitcoin zincirlerini kırdı, kritik seviyenin üzerinde

09 Mart 2024 11:22 - Güncelleme : 09 Mart 2024 11:24

Kripto piyasaları küresel faiz oranlarının düşeceğine yönelik beklentilerle yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor. Dünyanın en çok işlem gören kripto paralarından Bitcoin, cuma günü kısa süreliğine de olsa 70 bin dolar sınırını kırdı. Yükselişte ETF borsasında işlem gören kripto ürünlerine yönelik yatırımcı talebi de önemli rol oynadı.

REKOR SONRASI GERİ ÇEKİLDİ

Bitcoin ilk kez 70 bin dolar sınırını geride bırakarak rekor seviyeye ulaştı. 70 bin 105 dolara kadar yükselen Bitcoin, kısa süre sonra geri çekildi ve 67 bin dolar seviyesine kadar geriledi.

2024’TE DALGALI SEYİR BEKLENİYOR

Kripto platformu Nexo'nun kurucu ortağı Antoni Trenchev piyasalardaki hareketliliği yorumladığı değerlendirmesinde "Eski zirvelerde gezinmek herkesin bildiği gibi zordur ve bitcoin barajı ilk sorulduğunda patlama eğiliminde değildir" diyerek şunları kaydetti:

"Volatilite bitcoin boğa piyasalarını tanımlar ve 2024 ani ve yürek burkan yüzde 10-20'lik düşüşlerle dolu olacak"

FON AKIŞI HIZLANDI

Ocak ayı sonunda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu 11 spot bitcoin ETF'sini onayladı. Yaşanan gelişme 18 ay süren kripto para borsalarındaki durgunluğu sona erdirerek resmen bir bir dönüm noktası oldu.

Volatilite nedeniyle kripto paradan kaçınan kurumsal yatırımcılar dahi analistlerin bu rallinin son ayağının sürdürülmesine yardımcı olabileceğini söylediği uzun vadeli para yatırmaya başladı.

LSEG verilerine göre, ABD'nin en büyük 10 spot bitcoin fonuna net akış 1 Mart'ta sona eren haftada 2,2 milyar dolara ulaştı ve bunun 2 milyar dolardan fazlası BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust'ına gitti.