Bitcoin'de 20 ay sonra bir ilk! Kritik eşik aşıldı 

08 Ocak 2024 22:09 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 22:12

Bitcoin 20 ay sonra 46 bin dolar seviyesini geçti. Yüzde 4,96 değer kazanan Bitcoin, 46.063,10 dolara yükseldi.

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum da günlük yüzde 4,52'lik bir artışla 2.322,06 dolara kadar yükseldi.

Binance Coin'in de yüzde 1.07 değer kazanarak 305,84 dolara çıkması, piyasada genel bir yükseliş eğiliminin göstergesi olarak değerlendirildi.

Bloomberg'in analistlerine göre, potansiyel bir spot Bitcoin ETF’inin onaylanması halinde, varlığın yeni bir ralli başlatacağına inanıyor.