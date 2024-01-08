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    • 08 Ocak 2024 22:09 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 22:12

    Bitcoin'de 20 ay sonra bir ilk! Kritik eşik aşıldı 

    Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber

    Kripto para piyasasında önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Bitcoin, 20 ay sonra ilk kez 46 bin dolar seviyesini aştı. Yüzde 4,96'lık bir değer kazancıyla 46.063,10 dolar seviyesine ulaşan Bitcoin, yatırımcısının yüzünü güldürdü. 

    Bitcoin&#039;de 20 ay sonra bir ilk! Kritik eşik aşıldı 
    Kripto, Para

    Bitcoin 20 ay sonra 46 bin dolar seviyesini geçti. Yüzde 4,96 değer kazanan Bitcoin, 46.063,10 dolara yükseldi. 

    Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para birimi olan Ethereum da günlük yüzde 4,52'lik bir artışla 2.322,06 dolara kadar yükseldi. 

    Binance Coin'in de yüzde 1.07 değer kazanarak 305,84 dolara çıkması, piyasada genel bir yükseliş eğiliminin göstergesi olarak değerlendirildi.

    Bloomberg'in analistlerine göre, potansiyel bir spot Bitcoin ETF’inin onaylanması halinde, varlığın yeni bir ralli başlatacağına inanıyor.

     

    Haberler>Ekonomi>Bitcoin'de 20 ay sonra bir ilk! Kritik eşik aşıldı 
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    kriptopara
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