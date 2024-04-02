Bitcoin'de FED çıkmazı! Değer kaybı devam ediyor

02 Nisan 2024 09:34 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 09:35

Bitcoin ABD’den gelen veriler ve Fed’in ilk faiz indirimini haziranda yapacağı yönündeki fiyatlamalarla geriledi.

YÜZDE 5’E YAKIN GERİLEME

Bitcoin Borsa yatırım fonlarına olan talebin soğuması ve Fed’in faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin açıklanan verilerle ötelenmesi sonrası neredeyse yüzde 5’e yakın düştü.

Öncesinde yatırımcılar tarafından ilgi gören Pepe ve dogwifhat gibi tokenler de kayıp yaşadı ve küçük dijital para birimlerini izleyen bir endeks iki haftanın en güçlü iki günlük düşüşüne imza attı.

BİTCOİN GÜCÜNÜ KAYBETTİ

Kısa süre önce sert bir ralliye giren kripto para ABD’de devam eden fiyat baskılarının yatırımcıların Fed’in faiz indirimlerine yönelik bahislerini azaltmasına, tahvil getirilerini ve doları yükseltmesine yol açmasıyla gücünü kaybediyor.

Bu, dijital varlık sektörü gibi küresel piyasaların spekülatif bir köşesi için daha zorlu bir ortam ortaya çıkarıyor.

KRİPTODAKİ HAREKETLERİ FED ETKİLİYOR

OSL SG Pte Trading Direktörü Stefan von Haenisch, “Fed hakkında değişen görüşler, hafta ilerledikçe satışların yaşandığı kripto genelinde bir etkiye neden oluyor. Her sektör bu durumdan etkilenecektir. Özellikle de fiyatların son altı ayda Bitcoin’den daha iyi performans gösterdiği fenomen varlıklar” dedi.

DACM’nin kurucu ortağı Richard Galvin de en son ABD ekonomik verilerinin ardından kripto piyasasının son 12 saat içinde “zayıf” göründüğünü söyledi.