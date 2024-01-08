BofA 'Türk bankaları yeniden radara girdi' dedi, 4 banka için ‘Al’ tavsiyesi verdi

08 Ocak 2024 12:57 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 13:03

Borsa İstanbul Bıst 100 endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 2 düzeyine aşan artışla başladı. Yükselişe bankacılık sektöründeki toparlanma destek olurken Bank of Amerika 'Türk bankaları yeniden radarda' başlıklı raporunda Türk bankalarına yatırımcı ilgisinin arttığını ifade etti.

HAFTAYA ARTIŞLA BAŞLADI

Borsa İstanbul, cuma günü, alış ağırlık bir seyir izledi. Haftanın son işlem gününü yüzde 1,07 değer kazancıyla 7.628,73 puandan tamamladı. Endeks yeni haftaya da yükselişm eğilimini sürdürerek başlamasının ardından 0,51 değer kazanarak 7.667,85 puana çıktı. Kazançlarını genişleten endeks saat 11.45 itibarıyla ise yüzde 2,12 artışla 7.790 puana yükseldi. Sektör endeksleri incelendiğinde ise bankacılık endeksinin yüzde 5,96 artışla borsadaki olumlu havayı desteklediği görüldü.

İLGİNİN SEBEBİ FAİZLERDEKİ GÖRÜNÜM

Bank of America ise 'Türk bankaları yeniden radarda' başlıklı raporunda yıllar sonra Türk bankalarına yatırımcı ilgisinin arttığını ifade etti. Bank of America Analisti David Taranto, Türk bankaları ile ilgili analizinde önemli ifadelere yer vererek "Son etkileşimlerin yoğunluğu, tek haneli faizlerin ve kredi notunda artış beklentisinin olduğu 2013 öncesi dönemi anımsatıyor. Bu kez enflasyon, faizlerde normalleşme görünümü ve bankaların reel getirileri, ilginin sebepleri arasında" açıklamasını yaptı.

4 BANKAYI TAVSİYE ETTİ

Raporda CDS ve tahvil piyasalarında hızlı toparlanma olduğu, hisse senetlerinin de peşinden geleceği belirtilerek Akbank, Garanti, İş Bankası ve Yapı Kredi hisseleri için 'Al' tavsiyesi verildi. İlgili raporda ayrıca önceki yılların aksine bu kez büyük yatırımcıların son dönemde borsaya girişlerde hakim konumda olduğu belirtilerek, "Ortak görüş, Türkiye'nin normalleşme temasına en iyi bankaların ayak uyduracağı yönünde" yorumu yapıldı.

Raporda, regülasyonların borsayı hedge fonların oyun alanı olmaktan çıkardığına da vurgu yapılarak, "Boğa görüşünde olan yatırımcılar kredi notu konusunda 2000'lerin başındaki gibi artışın başında olduğunu düşünüyor. Diğer taraftan değerlemeler, düşüş beklentisindeki yatırımcı için bir sorun olarak kalmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

MOODY’S KARARI BEKLENİYOR

Yurt içinde piyasalar ise Cuma günü açıklanması beklenen Moody's kararına odaklandı. TCMB'nin 11 Ocak'ta JPMorgan'ın New York'taki merkezinde düzenleyeceği Yatırımcı Günlerinin ilk toplantısını da yakından izleyecek.