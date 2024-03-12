Borçluları ilgilendiriyor! SGK uzmanı kulis bilgisini paylaştı: Yeni yapılandırma geliyor

12 Mart 2024 23:59 - Güncelleme : 13 Mart 2024 00:09

Borçluların ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararına göre, SGK prim ve diğer alacakları için gecikme cezası yüzde 3 olarak uygulanacak.

BORÇLULARIN GECİKME CEZASI ORANI BELLİ OLDU

Sosyal Sigortalar (SGK) ve genel sağlık sigortası kanununun 89. maddesi kapsamında gecikme cezası oranı yüzde 3 olarak uygulanacak. Karar Nisan'dan ayından itibaren geçerli olacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı uyarınca bu kapsamda yasanın ilgili maddesinde yer alan gecikme cezası oranı, kanuni oran olan yüzde 3 olarak belirlendi.

BAĞKUR VE GSS PRİM BORCU OLANLARI İLGİLENDİRİYOR

SGK Uzmanı Melis Elmen, Sözcü TV’ye söz konusu düzenlemenin detaylarını anlattı. Elmen, “Çalışmayan, eşinin sosyal güvencesi olmayan yani çalışmıyor, para kazanmıyorsanız, eşiniz de çalışmıyorsa muhtaçsınız ama otomatik olarak borç çıkar. Genel sağlık sigortası adında sağlıktan yararlandırmak içindir. GSS için bir borç çıkar. Bu borçların cezalarına yüzde 3 gecikme cezası geldi. Bunun yanında Bağkur prim borçları vardır. Kişinin şirketi vardır, Devlete ödemesi gereken emeklilikle ilgili bir prim var. Çalışan ise bunu iş yerleri öder. Ödemiyorsa bu da birikir ve gecikmeden dolayı faizi olur. Ya da kendi priminiz vardır. Bunu 3 ayda bir, 4 ayda bir ödüyorsunuzdur, işte bu gecikmeden doğacak faiz oranları arttı.” dedi.

SGK UZMANI KULİS BİLGİSİNİ PAYLAŞTI: YAPILANDIRMA GELEBİLİR

Vergi veya prim borçluları ile ilgili kulis bilgisini de paylaşan SGK Uzmanı Elmen yapılandırma gelebileceğini söyledi. Melis Elmen, “Bunu kulis bilgisi olarak geçeyim. Bir yapılandırma bekleniyor. Bir vergi yapılandırması, Bağkur yapılandırması bekleniyor. Eskiden Bağkur borcu siliniyordu hem de hizmeti siliniyordu. Bununla ilgili çalışma yapıldı. Çünkü çok fazla borç birikmiş durumda sosyal güvenlik kasasında. Her zaman bunu yaparlar. Yapılandırma döneminde önce bir artış yapılır, daha sonra bir yapılandırma çıkar. Tabi bu açıklanmış bir şey değildir. Yüzde 50 ihtimalle böyle bir süreç gelecek gibi duruyor.” diye konuştu.