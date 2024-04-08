Borcu olan çiftçiye kesinti uyarısı! Ödeme yapmayan yandı

08 Nisan 2024 15:47 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 15:52

Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt’teki tarımsal sulama abonelerinin elektrik borcu 27 milyar liraya ulaştı.

Bölgenin Elektrik dağıtım şirketi, tarımsal sulama abonelerini, sulama sezonu öncesinde son kez uyardı.

ÇİFTÇİ BORCUNU ÖDEMEZSE ELEKTRİĞİ KESİLECEK

Dicle elektrikten yapılan açıklama şu şekilde:

“İyi niyetle sunulan tüm imkânlara rağmen bugüne kadar borcunu ödememekte direnen tarımsal sulama abonelerimize, borcunu zamanında ödeyen abonelerimizin haklarını korumak adına, bu yıl kesinlikle elektrik verilmeyecektir”

AŞIRI TÜKETİM DAĞITIMI TEHLİKEYE DÜŞÜRÜYOR

27 Milyar liralık borcun 25 milyarı sadece Mardin ve Şanlıurfa’dan. Şanlıurfa’daki 13 bin abonenin 15.5 milyar lira, Mardin’deki 5 bin abonenin ise 9.5 milyar lira tarımsal sulama kaynaklı borcu bulunuyor.

Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt’teki tarımsal sulama abonelerinin elektrik borcu ise 2 milyar TL’ye yaklaşmış durumda. Yetkililer, Bölgedeki toplam elektrik tüketiminin 3’te birinin, yaklaşık 18 bin tarımsal sulama abonesine ait olduğunu açıkladı. Öte yandan, aşırı elektrik tüketiminin enerji arz güvenliğini ve kaliteli enerji dağıtımını da tehlikeye düşürdüğü belirtildi.