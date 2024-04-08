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Ramazan Vuslat
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08 Nisan 2024 15:47 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 15:52

Borcu olan çiftçiye kesinti uyarısı! Ödeme yapmayan yandı

Güneydoğu’da çiftçilerin elektrik borcu 27 milyara ulaştı. 18 bin çiftçiye elektrik kesintisi uyarısı yapıldı. Ödemeyene ceza uygulanacak.

Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Borcu olan çiftçiye kesinti uyarısı! Ödeme yapmayan yandı

Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt’teki tarımsal sulama abonelerinin elektrik borcu 27 milyar liraya ulaştı.

Bölgenin Elektrik dağıtım şirketi, tarımsal sulama abonelerini, sulama sezonu öncesinde son kez uyardı.

ÇİFTÇİ BORCUNU ÖDEMEZSE ELEKTRİĞİ KESİLECEK

Dicle elektrikten yapılan açıklama şu şekilde:

“İyi niyetle sunulan tüm imkânlara rağmen bugüne kadar borcunu ödememekte direnen tarımsal sulama abonelerimize, borcunu zamanında ödeyen abonelerimizin haklarını korumak adına, bu yıl kesinlikle elektrik verilmeyecektir”

Borcu olan çiftçiye kesinti uyarısı! Ödeme yapmayan yandı - 1. Resim

AŞIRI TÜKETİM DAĞITIMI TEHLİKEYE DÜŞÜRÜYOR

27 Milyar liralık borcun 25 milyarı sadece Mardin ve Şanlıurfa’dan. Şanlıurfa’daki 13 bin abonenin 15.5 milyar lira, Mardin’deki 5 bin abonenin ise 9.5 milyar lira tarımsal sulama kaynaklı borcu bulunuyor.

Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Siirt’teki tarımsal sulama abonelerinin elektrik borcu ise 2 milyar TL’ye yaklaşmış durumda. Yetkililer, Bölgedeki toplam elektrik tüketiminin 3’te birinin, yaklaşık 18 bin tarımsal sulama abonesine ait olduğunu açıkladı. Öte yandan, aşırı elektrik tüketiminin enerji arz güvenliğini ve kaliteli enerji dağıtımını da tehlikeye düşürdüğü belirtildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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