Borsa İstanbul dünyayı solladı, en çok kazandıran tahtına oturdu

29 Şubat 2024 12:31 - Güncelleme : 29 Şubat 2024 12:35

Borsa İstanbul, yurt içinde rekor üzerine rekor kırarken dünya listelerini de alt üst etti.

TEKNOLOJİ ÇILGINLIĞI

Sözcü’nün İngiliz finans gazetesi Financial Times’tan aktardığı habere göre, teknoloji çılgınlığı hisse senedi piyasasını sardı. Bunun aynı şekilde Türk teknoloji sektörünün de hisselerini fırlattı, Türk borsası dünyadaki ralliye liderlik etti.

TÜM DÜNYADA EN YÜKSEK GETİRİ

Verilere göre, BIST-TÜM endeksi, 2024'ün başından bu yana dolar cinsinden yüzde 20 civarında arttı. BIST-Teknoloji endeksi ise yıl başından bu yana dolar bazında yüzde 61 yükseldi. Türkiye, yıl başından bu yana bu MSCI Tüm Dünya Endeksleri içinde de en yüksek getiri sağlayan borsa oldu.

TÜRK HİSSE SENETLERİNDEN REKOR BAŞLANGIÇ

Analize göre, enflasyonun tüketici tasarruflarını hızla eritmesi bu sonuçların çıkmasında etkili oldu. Bireysel yatırımcıların bu yıl küresel piyasaları etkisi altına alan teknoloji coşkusundan faydalanmak istemesi, Türk hisse senetlerinin rekor başlangıç yapmasında etkili oldu.

Dealogic verilerine göre, 2023'ün son iki ayında yaklaşık 811 milyon dolar olan şirketler, 2024'ün ilk iki ayında Türk hisse senedi piyasasında yaklaşık 320 milyon dolar topladı.

YENİ POLİTİKALAR ETKİLİ OLDU

Yeni ekonomi yönetiminin haziran ayından bu yana yeni uygulamaları hayata geçirmesi yerli ve yabancı kurumsal yatırımcıları Türk hisse senedi piyasasına geri dönmesini sağladı.

Finansal veri sağlayıcısı Finnet Elektronik Yayıncılık'a göre, yatırımcılar geçen yıl 841 milyon TL'lik net çıkışa kıyasla bu yıl Türkiye'deki teknoloji odaklı büyük fonlara 7,2 milyar TL (233 milyon dolar) aktardı.

TÜRK HİSSE SENETLERİ CAZİP HALE GELDİ

FT'ye konuşan East Capital portföy danışmanı Emre Akçakmak, ocak ayında yüzde 65'e ulaşan enflasyon nedeniyle yerel halkın tasarruflarını korumaya çalıştığının altını çizdi. Bu durumun da hisse senetlerinin cazibesini artırdığını söyledi.

Akçakmak açıklamasında uzun süredir devam eden enflasyon krizi önceki iki yılda Türkiye piyasalarında ani yükselişleri tetiklediğini ifade etti. Ancak bu yıl özelde Türk varlıklarına genelde ise riskli varlıklara yönelik daha olumlu yatırımcı duyarlılığı da borsaya destek sağladı.

Akçakmak, arz ve talep dinamiklerinin ötesinde, Türk hisse senetlerinin "çok cazip" değerlemelerle işlem gördüğünü belirtti. Yerel seçimlerin büyük bir dönüm noktası olmayacağını ve yabancı girişinin önünü açabileceğini belirten Akçakmak, "Seçimler sona erdiğinde bir belirsizlik daha ortadan kalkmış olacak" dedi.

TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ ÖLÇEKTE

İstanbul merkezli finans şirketi ÜNLÜ & Co'nun kurumsal hisse senedi satış müdürü Tunç Yıldırım ise ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın başını çektiği 'küresel teknoloji çılgınlığı'nın Türkiye piyasalarına yansıdığını ve Borsa İstanbul'un bu yılki güçlü performansında önemli bir etken olduğunu söyledi.

Yıldırım, bu yılki girişlerin Türkiye piyasaları için önemli ölçekte olduğunu ve büyük olasılıkla nispeten büyük birikimlere sahip yerel yatırımcılar tarafından yönlendirildiğini belirtti.



