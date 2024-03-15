Borsada değer kazancı devam ediyor! Turizm hisseleri fark attı

15 Mart 2024 11:11 - Güncelleme : 15 Mart 2024 11:26

Borsa İstanbul'da hareketli seyir devam ediyor. BIST 100 endeksi güne kazançla başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,34 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 8.901,86 puana çıktı.

TURİZM TÜM ENDEKSLERE FARK ATTI

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 ve holding endeksi yüzde 0,20 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,31 ile turizm olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,82 ile bilişim oldu.

BİR ÖNCEKİ KAPANIŞTA DEĞER KAYBI YAŞANDI

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 değer kaybıyla 8.883,52 puandan tamamladı.

KÜRESEL PİYASALAR RİSK İŞTAHINDA GÜÇ KAYBETTİ

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de tüketici ve üretici enflasyonlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceği endişesiyle risk iştahının güç kaybettiğini ifade etti.

TCMB PİYASA ANKETİ AÇIKLANDI

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı. Mart dönemi sonuçlarına göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 42,96'dan yüzde 44,19'a yükseldi. Dolar/TL beklentisi ise 40,02'den 40,53'e çıktı.

BORSA İSTANBUL’DA DİRENÇ SEVİYELERİ

ABD'de sanayi üretimi, kapasite kullanımı, New York Fed imalat sanayi endeksi ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.